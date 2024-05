Le gouvernement du Canada annonce un investissement dans la recherche pour promouvoir une plus grande diversité dans la rotation des cultures des exploitations agricoles





GUELPH, ON, le 13 mai 2024 /CNW/ - Les activités de recherche sont au coeur de l'innovation et du progrès, en particulier en agriculture, et peuvent mener à la croissance du secteur et à son succès à long terme.

Aujourd'hui, Lloyd Longfield, député de Guelph, au nom de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé l'octroi d'un montant maximal de 5 733 852 $ accordé à l'Alliance de recherche sur les cultures commerciales du Canada (ARCCC). Ce financement s'inscrit dans le cadre du volet Grappes du programme Agri-science, une initiative du Partenariat canadien pour l'agriculture durable visant à promouvoir une plus grande diversité dans la rotation des cultures des exploitations agricoles.

La grappe des systèmes de culture, dirigée par l'ARCCC, élaborera les caractéristiques et les pratiques visant à encourager la rotation de diverses cultures de soya, de maïs et d'avoine. La recherche vise à réduire les risques d'entreprise pour les agriculteurs en mettant au point des cultures résistantes aux changements climatiques et aux stress météorologiques, qui protègent contre les pertes causées par les maladies et les insectes, et qui sont rentables pour l'ensemble des producteurs. Pour y parvenir, des variétés d'avoine à caractères améliorés seront mises au point pour l'Est et l'Ouest du Canada, et les variétés de soya seront également améliorées pour les environnements de production de courte saison au Canada.

Les activités de recherche permettront également d'explorer le rôle central que peuvent jouer diverses rotations des cultures dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la façon dont une meilleure génétique, une meilleure gestion des terres et l'utilisation d'engrais peuvent améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'azote pour protéger l'environnement.

Citations

« Face aux impacts des changements climatiques qui touchent directement les producteurs, la diversité des cultures est d'une importance vitale pour maintenir un secteur agricole sain, productif et concurrentiel. Ce financement aidera les chercheurs à explorer les avantages de la rotation des cultures et encouragera les producteurs à intégrer les cultures de soya, de maïs et d'avoine dans leurs exploitations agricoles. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La recherche et l'innovation visant à améliorer la rotation des cultures dans les exploitations agricoles sont importantes pour veiller à ce que les producteurs puissent produire les cultures de soya, de maïs et d'avoine les plus efficaces et les plus durables. Grâce à ce financement accordé à l'Alliance de recherche sur les cultures commerciales du Canada, les scientifiques pourront se concentrer sur les enjeux importants pour les agriculteurs ici à Guelph et sur les systèmes qui peuvent profiter aux agriculteurs partout au Canada. »

- Lloyd Longfield, député de Guelph

«?L'Alliance de recherche sur les cultures commerciales du Canada salue l'investissement du gouvernement du Canada pour faire avancer la recherche essentielle dans les secteurs agricole et alimentaire. La grappe des systèmes de culture se concentrera sur le soja, le maïs et l'avoine, en mettant l'accent sur le renforcement de la résistance aux maladies, l'amélioration des variétés et l'intégration des cultures couvre-sol. Les résultats produits soutiendront l'établissement de différentes rotations de cultures ayant le potentiel de réduire les émissions de GES, d'améliorer la résilience environnementale et d'accroître la stabilité économique du secteur canadien des céréales.?»

- Wade Hainstock, président de l'Alliance de recherche sur les cultures commerciales du Canada

Faits en bref

Le soya contribue 4,6 milliards de dollars à l'économie canadienne et est la quatrième culture en importance en raison de ses prix élevés.

La production canadienne de maïs a augmenté progressivement depuis 2010, ce qui a porté les recettes d'exportation à un niveau record de 941 millions de dollars en 2021-2022.

En 2021-2022, les exportations d'avoine du Canada étaient évaluées à 558 millions de dollars, et 93 % des exportations étaient destinées aux États-Unis.

étaient évaluées à 558 millions de dollars, et 93 % des exportations étaient destinées aux États-Unis. La rotation des cultures est la pratique qui consiste à planter des cultures présentant des caractéristiques variées en séquence sur le même champ au fil du temps. Cette pratique améliore la capacité des producteurs de gérer le sol de manière à optimiser la santé du sol et l'utilisation des nutriments, à prévenir l'érosion du sol, à réduire les infestations de ravageurs et à accroître les rendements.

Le programme Agri-Science, dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable, vise à accélérer le rythme de l'innovation en finançant et en appuyant des activités scientifiques à l'étape de la précommercialisation et des activités de recherche qui profitent au secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire ainsi qu'à la population canadienne.

Le volet Grappes du programme Agri-science soutient les projets qui ont comme objectif de mobiliser l'industrie, le gouvernement et le milieu universitaire par l'intermédiaire de partenariats, et d'aborder les thèmes nationaux prioritaires et les questions d'intérêt général.

L'Alliance de recherche sur les cultures commerciales du Canada (ARCCC) est un organisme sans but lucratif fondé en 2010 dans le but de faire progresser la capacité génétique des cultures commerciales au Canada , en particulier l'orge, le maïs, l'avoine, le soya et le blé.

Liens utiles

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

13 mai 2024 à 11:49

Communiqué envoyé leet diffusé par :