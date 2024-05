AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Hajdu discutera des garderies abordables en Ontario





OTTAWA, ON, le 13 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor et députée de Thunder Bay--Supérieur-Nord, discutera d'une annonce concernant les garderies en Ontario.

Date : le lundi 13 mai 2024

Heure : 14 h 30 (HE)

Lieu :

Terrain de jeux Boulevard Lake

Boulevard Lyon W

Thunder Bay (Ontario)

P7B 6B7



