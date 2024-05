EXO TIENDRA SA SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À SAINT-EUSTACHE LE 13 JUIN 2024





MONTRÉAL, le 13 mai 2024 /CNW/ - En conformité avec sa loi constitutive, exo annonce la tenue de la séance publique annuelle du conseil d'administration le 13 juin prochain à 19 h. Les participants sont invités à se présenter à la salle 208-211 de la Maison du citoyen de Saint-Eustache située au 184, rue Saint-Eustache (J7R 2L7). La séance sera également webdiffusée en direct sur le web.

La séance publique annuelle du 13 juin prochain sera l'occasion de présenter le Rapport annuel 2023 d'exo et d'échanger sur les défis et les opportunités rencontrées par exo au cours de l'année. Une période de questions suivra la présentation.

Les participants sont invités à poser leurs questions de trois manières différentes :

En les faisant parvenir à l'avance via le site web d'exo avant le 11 juin à 16 h 59?;

Sur place, au microphone, lors de la séance publique?;

En ligne, sur le fil de discussion, lors de la séance publique.

Veuillez noter que lors de la période de questions, nous alternerons entre celles reçues à l'avance sur le site web d'exo et celles posées sur place dans la salle. Si le temps nous le permet, nous conclurons avec les questions posées en direct sur le fil de discussion de l'événement transmis en ligne.

«?Cette séance publique annuelle du conseil d'administration sera l'occasion pour les usagers de venir s'entretenir avec les représentants d'exo, notre directeur général, Sylvain Yelle, et moi-même. Nous avons hâte de vous présenter le fruit des efforts que nous menons en continu au bénéfice de notre clientèle », a déclaré Josée Bérubé, présidente du conseil d'administration d'exo.

Pour assister à la webdiffusion de la séance publique du conseil d'administration d'exo le 13 juin prochain?: https://www.facebook.com/alloexo/

Pour toutes informations à propos de cette séance publique ou pour envoyer vos questions à compter du lundi 13 mai pour la période de questions : https://exo.quebec/fr/a-propos/seances-publiques

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

13 mai 2024 à 10:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :