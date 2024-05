Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Winnipeg





WINNIPEG, MB, le 13 mai 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Kevin Lamoureux, secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Winnipeg-Nord, et de Christy Dzikowicz, directrice générale du Toba Centre for Children & Youth.

Date : Le mardi 14 mai 2024



Heure : 9 h 00 (HAC)



Lieu : Toba Centre for Children & Youth

710, promenade Assiniboine Park

Winnipeg (MB) R3P 2N9

