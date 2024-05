La rumeur s'est avérée... quelque chose de violet fait son entrée!





Grimace arrive au Canada et le lancement du Lait frappé GrimaceMC a lieu demain dans les restaurants participants.

TORONTO, le 13 mai 2024 /CNW/ - Après plusieurs observations rapportées, McDonald's du Canada confirme que Grimace est bel et bien arrivé au Canada. Après une arrivée très attendue, le mystérieux personnage violet a fait ajouter au menu canadien le Lait frappé GrimaceMC pour une durée limitée, uniquement dans les restaurants participants.

Vous avez bien lu! Dès demain, les Canadiens pourront s'emparer de ce lait frappé spécial. Les rumeurs fusaient de partout quant à l'arrivée au pays de notre ami violet et de ce que cela pouvait signifier, puisqu'il avait été aperçu pour la première fois il y a quelques semaines, lors d'un match des Canucks de Vancouver. Le Lait frappé Grimace est d'abord apparu au menu de McDonald's aux États-Unis l'été dernier afin de souligner l'anniversaire du personnage. Maintenant, il est enfin offert aux clients canadiens.

« Lorsque le Lait frappé Grimace a été lancé chez nos voisins du Sud, la réaction des amateurs ici au Canada a été incroyable, a déclaré Alyssa Buetikofer, chef du Marketing de McDonald's du Canada. Nous avons été inspirés par la créativité et la passion que nous avons observées pour le Lait frappé Grimace et avons décidé de l'intégrer au menu du Canada. »

Qui est Grimace, au juste? Peut-être ne le saurons-nous jamais! Mais bien que Grimace demeure un mystère, ce personnage chouchou suscite la nostalgie et l'enthousiasme des amateurs de McDonald's de tous âges, avec son allure de peluche violette, sa personnalité sympathique et enjouée et, bien sûr, son amour pour le lait frappé.

« Surpriiiiise... J'espère que vous ne souffrez pas de la crainte de manquer quelque chose. J'ai eu un anniversaire fort amusant, l'an dernier. J'ai pensé que mes amis canadiens avaient besoin d'un petit quelque chose de sucré! :) », a déclaré Grimace dans une note manuscrite adressée à l'équipe des communications de McDonald's du Canada.

Le Lait frappé Grimace est offert à compter de demain, le 14 mai, dans les restaurants participants au Canada ainsi que par l'application McDonald's, au service-au-volant et par le biais de la McLivraisonMD. Bien que Grimace soit une icône intemporelle, le Lait frappé Grimace, quant à lui, n'est offert que pour une durée limitée, alors inscrivez-le à votre calendrier!

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant plus d'un million de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un océan aux deux autres, dans les restaurants de franchisé et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

