Le ministre Miller célèbre la Semaine de la citoyenneté et interagit avec des communautés partout au Canada





OTTAWA, ON, le 13 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante à l'occasion du début de la Semaine de la citoyenneté, qui a lieu du 13 au 19 mai 2024 :

« La Semaine de la citoyenneté nous donne à tous l'occasion de réfléchir à ce que cela signifie d'être canadien et de rendre service à nos communautés. C'est l'occasion de nous réjouir de notre diversité, de notre inclusion et de notre multiculturalisme, et de reconnaître les droits et les responsabilités que nous partageons en tant que citoyens du Canada. Un aspect essentiel de la citoyenneté canadienne est la compréhension de l'histoire et de la réalité des Autochtones, ainsi que de leur rôle intégral dans le passé, le présent et l'avenir de ce pays.

Cette semaine, j'aurai l'honneur d'assister à des cérémonies de citoyenneté dans des communautés locales où nous accueillerons de nouvelles personnes au sein de la famille canadienne. De la Colombie-Britannique à la Nouvelle-Écosse, je me réjouis de rencontrer des nouveaux Canadiens de tout le pays, et de visiter des organisations locales qui aident les nouveaux arrivants en leur offrant une gamme de services allant de l'apprentissage des langues officielles à la recherche d'un emploi. J'encourage les Canadiens à assister à l'une des nombreuses cérémonies de citoyenneté ouvertes au public cette semaine et tout au long de l'année un peu partout au pays. C'est un réel privilège d'assister à l'un des moments les plus importants de la vie d'une personne nouvellement arrivée : obtenir la citoyenneté canadienne.

Nous avons beaucoup de raisons de célébrer cette année. Du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, nous avons accueilli 393 500 nouveaux citoyens. Nous avons fait des progrès considérables, et nous traitons maintenant la plupart des demandes de citoyenneté beaucoup plus rapidement.

Je vous encourage à vous joindre à moi pour célébrer la Semaine de la citoyenneté en réfléchissant à ce que cela signifie pour vous d'être canadien. Utilisez les mots-clics #SemaineDeLaCitoyenneté et #MaCitoyenneté pour partager des histoires sur la fierté et la citoyenneté canadiennes dans vos communautés. Vous pouvez également vous impliquer dans votre communauté pour changer les choses. Il peut s'agir de voter aux élections, de faire du bénévolat, de vous exprimer sur des questions qui vous tiennent à coeur, ou de travailler avec d'autres personnes pour améliorer vos communautés.

Cherchons d'autres façons de célébrer notre pays et notre identité canadienne commune, pas seulement cette semaine, mais chaque semaine. »

13 mai 2024 à 09:25

