Mesures d'atténuation des risques liés aux feux de forêt - Le gouvernement investit plus de 1,1 M$ en Abitibi-Témiscamingue





VAL-D'OR, QC, le 13 mai 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, au nom du ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, annonce un investissement de 1 115 941 $ sur quatre ans en Abitibi-Témiscamingue pour des mesures d'atténuation des risques liés aux feux de forêt.

Pour l'occasion, le ministre était accompagné de Mme Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, et de M. Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est.

Les Villes de Senneterre et de Normétal et la paroisse de Saint-Lambert reçoivent respectivement 273 175 $, 267 738 $ et 276 850 $ pour la réhabilitation des lignes mécanisées de protection réalisée autour de la ville en urgence au cours de l'été 2023 et pour la mise en oeuvre de recommandations qui seront émises par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) dans le but d'augmenter la résilience face aux incendies de forêt.

La Ville de Val-d'Or pourra elle aussi mettre en oeuvre les recommandations qu'elle recevra de la SOPFEU grâce à une subvention de 338 178 $.

Ces recommandations comprendront notamment des mesures de sensibilisation auprès du public ainsi que des travaux de contrôle de la végétation qui permettront d'atténuer les risques liés aux feux de forêt pour des résidences, des entreprises et des infrastructures essentielles.

Cet investissement s'inscrit dans le Cadre pour la prévention de sinistres (CPS) sous la coordination du ministère de la Sécurité publique.

Citations :

« Nous agissons concrètement pour appuyer les villages et les municipalités qui doivent mettre en oeuvre des moyens d'atténuation des risques liés aux feux de forêt. Grâce à cette mesure, les citoyens de la ville de Senneterre et de la ville de Val-d'Or pourront bénéficier de milieux de vie plus sécuritaires. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Nous le constatons, les changements climatiques entraînent des impacts de plus en plus grands sur notre territoire. C'est pourquoi il est essentiel de favoriser des initiatives qui visent à la fois un aménagement durable, mais également un environnement sain pour toutes et tous. Nous sommes donc fiers d'appuyer financièrement les municipalités qui passent à l'action pour mettre en place des mesures d'adaptation climatiques adéquates, afin qu'elles soient plus résilientes. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis ravi de la participation de notre gouvernement au soutien financier et technique dans les projets recommandés par la SOPFEU face aux éventuels feux de forêt, et je salue les équipes résilientes et proactives des Villes de Senneterre et de Val-d'Or, qui planifient des travaux conformes aux bonnes pratiques en matière d'atténuation des risques sur le territoire. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est

« Je me réjouis pour les citoyens de Normétal et de Saint-Lambert qui ont été évacués en 2023. Les tranchées creusées pour faire face au feu 281 nous rappellent qu'il faut agir pour éviter de vivre un épisode semblable. Grâce à cette mesure, notre gouvernement assure la réhabilitation des lignes mécanisées tout en prévenant les risques liés aux feux de forêt. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« Je remercie le gouvernement de nous appuyer pour assurer la sécurité des Témiscabitibiens en préservant nos forêts, tous deux essentiels à la vie économique de chez nous. Nous sommes heureux de pouvoir notamment poursuivre l'entretien et la restauration du corridor déboisé, un des moyens efficaces pour arrêter la propagation du feu et sauver notre milieu de vie. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Ce financement de 1 115 941 $ échelonné de 2023-2024 à 2026-2027 découle de l'action 3.1.4.2, « Implanter des solutions d'adaptation pour les feux de forêt », du Plan pour une économie verte 2030, sous la responsabilité du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Il s'inscrit dans les efforts du CPS, notamment pour atténuer les risques liés aux feux de forêt.

Ce cadre est un programme gouvernemental administré par le ministère de la Sécurité publique, qui offre un soutien financier et technique à des municipalités et à des municipalités régionales de comté pour la réalisation d'analyses de risques et de solutions ainsi que pour la mise en oeuvre de celles-ci.

Le financement du CPS provient principalement des crédits budgétaires du ministère de la Sécurité publique ainsi que du Fonds d'électrification et de changements climatiques.

Le ministère de la Sécurité publique accompagne les municipalités dans la mise en oeuvre des mesures d'atténuation des risques de sinistre financées par le gouvernement du Québec.

Liens connexes :

Cadre pour la prévention de sinistres

Plan pour une économie verte 2030

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

13 mai 2024 à 09:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :