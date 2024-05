Kolmar BNH, une entreprise coréenne de premier plan spécialisée dans la production d'HemoHIM, consacre plus de 2 % de son chiffre d'affaires annuel à la R&D





Kolmar BNH (KOSDAQ : 200130), fabricant d'HemoHIM, un aliment santé fonctionnel, est l'un des premiers précurseurs sur le marché mondial des fournisseurs de concepts d'origine (ODM), grâce à ses investissements novateurs dans la R&D.

Fondée en 2005, Kolmar BNH est une entreprise ODM de produits santé fonctionnels. Les entreprises ODM, qui englobent divers secteurs allant de l'analyse des tendances à la R&D, en passant par la conceptualisation des produits, la fabrication et l'assurance qualité, s'adressent aux clients ayant des aspirations entrepreneuriales. Ce cadre crée des occasions de développement pour les personnes passionnées par les affaires et les idées.

La pierre angulaire de la compétitivité de Kolmar BNH réside dans sa maîtrise technologique, étayée par d'importants investissements dans la R&D. L'entreprise consacre chaque année plus de 2 % de son chiffre d'affaires aux dépenses de R&D et renforce ses capacités en intégrant plus de 30 % de chercheurs à son personnel. Le Health Food Lab, une branche de Kolmar BNH, qui comprend plus de 100 chercheurs titulaires d'une maîtrise ou d'un doctorat, se consacre à la mise au point de nouvelles formulations et fonctionnalités novatrices.

Kolmar BNH entretient des relations avec plus de 300 clients nationaux et internationaux, en s'appuyant sur ses prouesses en matière de R&D en constante évolution depuis plusieurs années. Parmi ses principaux clients figure la branche coréenne de Haleon, un conglomérat mondial du secteur de la santé, pour lequel Kolmar BNH fabrique son produit vitaminique phare « Centrum » distribué en Corée.

HemoHIM, distribué par Atomy, est un produit de Kolmar BNH à forte composante technologique. L'ingrédient principal, le « HemoHIM Extract Complex of Angelica gigas, etc. », est le premier ingrédient coréen considéré individuellement, qui améliore la fonction immunitaire et est développé en collaboration avec l'Institut coréen de recherche sur l'énergie atomique. Ce produit a pénétré les marchés de 19 pays, notamment l'Australie, les États-Unis, la Thaïlande, Taïwan, l'Asie centrale et en Amérique du Sud.

« HemoHIM G », conçu pour le marché européen, témoigne encore une fois des capacités R&D de Kolmar BNH. Ce produit destiné à l'exportation a été méticuleusement formulé pour se conformer aux diverses réglementations alimentaires des pays européens, en incorporant des ingrédients soigneusement sélectionnés tels que l'Angelica sinensis, le Ligusticum chuanxiong et le Paeonia lactiflora. La saveur et l'arôme ont également été améliorés afin de satisfaire les préférences des consommateurs européens.

Les excellentes performances de Kolmar BNH en matière de ventes parmi les entreprises ODM coréennes d'aliments santé fonctionnels sont le résultat du succès d'HemoHIM. Grâce à des ventes dépassant les 600 milliards de KRW dix ans et demi après sa création, l'entreprise a reçu la « 200 Million Dollar Export Tower » lors de la cérémonie de la « Journée du commerce » organisée par l'Association coréenne du commerce international en 2021.

Kolmar BNH vise à renforcer sa compétitivité sur le marché international en priorisant les efforts de R&D dans le développement des matières premières, en mettant l'accent sur la découverte d'une efficacité additionnelle grâce à des recherches approfondies sur l'Hemohim G.

Un représentant de Kolmar BNH a déclaré : « En tant qu'entreprise ODM de premier plan dans le secteur coréen des aliments santé fonctionnels, Kolmar BNH reste fidèle à son engagement en matière de R&D et s'efforce de fournir des services orientés client. Nous faisons de notre mieux pour attirer la clientèle internationale en présentant l'expertise technologique acquise au cours d'années dédiées à l'innovation ».

13 mai 2024 à 09:05

