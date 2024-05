Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de l'indépendance d'Israël





OTTAWA, ON, le 13 mai 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'indépendance d'Israël :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux Israéliens, aux communautés juives et aux nombreuses autres personnes au Canada et dans le monde qui célèbrent le 76e anniversaire de la fondation de l'État d'Israël.

« En 1948, le Canada comptait parmi les premiers pays à reconnaître l'indépendance d'Israël, ce qui a mené plus tard à l'établissement de relations diplomatiques, en 1949. Au cours des 75 années qui ont suivi, nos pays ont forgé une proche amitié et noué de solides relations bilatérales, fondées sur des liens étroits entre nos populations. Le Canada est fier d'accueillir la quatrième communauté juive en importance dans le monde. En effet, près de 400 000 personnes d'origine juive vivent ici et continuent de rendre notre pays plus inclusif, plus diversifié et plus prospère. L'État d'Israël a été créé selon le principe voulant que le peuple juif - comme tous les peuples - a le droit de déterminer son propre avenir. Le Canada a appuyé ce principe en 1948 et y adhère encore aujourd'hui.

« Cette année, les célébrations de l'indépendance d'Israël surviennent à un moment particulièrement difficile pour les communautés juives. En effet, les attaques perpétrées par le Hamas le 7 octobre sont les plus meurtrières que le peuple juif ait connues depuis l'Holocauste. Le Hamas doit déposer ses armes et libérer tous les otages immédiatement. Nous défendrons toujours le droit d'Israël d'exister en tant qu'État juif et démocratique. Notre soutien au droit du peuple israélien de vivre en paix et en sécurité reste inébranlable, et nous réaffirmons notre appui à l'égard d'une solution à deux États qui permettrait aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre dans la paix, la sécurité et la dignité, sans crainte.

« Ces derniers mois, nous avons assisté à une montée inquiétante de l'antisémitisme dans le monde entier, y compris ici même au Canada. Cela doit cesser. Qu'ils se trouvent dans une synagogue ou dans un commerce ou une école juive, ou qu'ils portent l'étoile de David ou la kippa, les Canadiens juifs méritent de se sentir en sécurité, soutenus et accueillis. Ils méritent de vivre ouvertement et fièrement leur identité juive, sans intimidation ni crainte. Trop souvent, au cours des derniers mois, des Canadiens ont été menacés, harcelés et mis à l'écart en raison de leur foi, de leur identité ou de leur adhésion au droit du peuple juif à l'autodétermination sur sa terre ancestrale. C'est inacceptable et il faut que cela cesse.

« Dans le cadre d'initiatives comme le Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque et le Fonds pour la résilience communautaire, nous investissons dans la sécurité des collectivités ciblées par des crimes motivés par la haine et travaillons avec des organisations locales pour prévenir l'extrémisme violent dans nos collectivités. De plus, dans le cadre du Budget 2024, nous investissons plus de 273 millions de dollars sur six ans pour mettre en oeuvre le Plan d'action du Canada pour lutter contre la haine. Parce qu'un Canada inclusif et diversifié est un Canada meilleur et plus équitable.

« Le Canada soutient le peuple israélien dans son droit de vivre en sécurité et dans sa détermination à obtenir une paix durable. Au nom du gouvernement du Canada, je vous offre mes meilleurs voeux à l'occasion du Jour de l'Indépendance d'Israël.

« Yom Ha'atzmaut Sameach! »

