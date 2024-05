La Red Sea Fashion Week fait ses débuts en mai 2024





RIYAD, Arabie Saoudite, 13 mai 2024 /PRNewswire/ -- La première édition de la Semaine de la mode en mer Rouge, une initiative de la Commission saoudienne de la mode, se tiendra du 16 au 18 mai 2024 au tout nouveau complexe de villégiature St. Regis Red Sea en Arabie saoudite.

L'événement de trois jours commencera par le spectacle d'ouverture, suivi de deux jours de spectacles et d'activations de pistes, avec des collections de mode de luxe, de bijoux, de vêtements prêts à porter et de vêtements de villégiature de designers saoudiens et internationaux.

Moment clé pour l'industrie de la mode en Arabie saoudite et son intégration sur le marché mondial, la Semaine de la mode en mer rouge s'aligne stratégiquement sur les objectifs de Vision 2030 visant à diversifier l'économie et à développer les secteurs culturels. En mettant en évidence les talents locaux et en facilitant les connexions avec les acheteurs et les médias internationaux, l'événement souligne l'engagement de l'Arabie saoudite à devenir une plaque tournante pour la mode de luxe et les échanges culturels.

Burak Cakmak, directeur général de la Saudi Fashion Commission, a déclaré : « Avec la Red Sea Fashion Week, nous avons décidé de forger une plateforme distinctive et dynamique qui non seulement met en évidence la grande créativité et les compétences au sein de l'Arabie saoudite, mais qui fait également de notre pays un acteur clé sur la scène mondiale de la mode. Cette initiative témoigne de notre engagement à cultiver les talents locaux et à les intégrer sur la scène internationale, ce qui s'inscrit profondément dans les objectifs de la Vision 2030 du Royaume, qui consistent à enrichir notre tissu culturel et à élargir nos horizons économiques. »

La toute première Semaine de la mode en mer rouge s'inscrit dans le cadre du voyage de l'Arabie saoudite visant à redéfinir le paysage de la mode et à célébrer son héritage culturel diversifié. Favorisant une communauté de mode dynamique et un attrait mondial, la Saudi Fashion Commission s'efforce de propulser l'économie créative et de faire du Royaume une destination de mode internationale.

À propos du programme Saudi 100 Brands :

Lancé en 2021, le programme Saudi 100 Brands permet aux designers saoudiens de développer leurs entreprises de mode, de luxe et de bijoux, en leur fournissant les meilleurs outils pour développer leur label sur les marchés locaux et internationaux.

Grâce à des classes de maître, des ateliers, des séances de mentorat individuelles et le développement professionnel offerts par des leaders et des experts de l'industrie, Saudi 100 Brands produit déjà des stars de la mode et connaît un succès sur la scène mondiale avec des événements qui se déroulent à New York, à Paris et aux Milan Fashion Weeks.

Au cours de sa première année, le programme a offert plus de 5 000 heures de mentorat spécialisé. Le programme couvre dix catégories différentes : prêt à porter, modeste, concept, premium, demi-couture, mariage, sacs à main, bijoux, et à partir de cette année, parfums et chaussures.

Les designers forment un groupe diversifié - âgés de 20 à 70 ans, 85 % de femmes, certains ont fait leurs études dans les meilleures écoles de design internationales, tandis que d'autres sont autodidactes.

À propos de la Fashion Commission :

Fondée en 2020, la Fashion Commission dirige le développement du secteur de la mode du Royaume. En stimulant l'investissement et en construisant des cadres réglementaires robustes, la commission soutient la prochaine génération de talents saoudiens de la mode qui aspirent à atteindre leur plein potentiel. La commission habilite le secteur tout en préservant le vaste héritage du Royaume dans la mode et en renforçant les designers de mode saoudiens.

Avec le ministère de la Culture, la commission s'efforce de débloquer un secteur culturel florissant pour préserver et élever les traditions qui rendent le Royaume unique.

À propos du St. Regis Red Sea Resort

Situé sur l'île d'Ummahat, une île privée immaculée au large de l'Arabie saoudite accessible uniquement par bateau nolisé ou hydravion, le St. Regis Red Sea Resort présente une rare vision d'une vie exquise. Conçue dans une aire de conservation située sur la côte de la mer Rouge, la destination allie habilement l'esprit visionnaire de la marque, son style avant-gardiste et son service sur mesure à une nouvelle référence progressive en matière de développement durable. Entourés d'eaux cristallines, de plages de sable blanc et d'une abondance de récifs coralliens florissants, les visiteurs de l'île connaîtront de nouveaux niveaux de luxe.

Le centre de villégiature offre une collection de 90 villas en eau de surface et au bord de la mer, chacune ayant une empreinte spacieuse et une piscine privée. Créant une atmosphère d'expériences immersives, le centre de villégiature comprend une piscine extérieure, un centre de conditionnement physique de haute technologie, un spa signature, un centre de sports nautiques et un club d'enfants. Des restaurants exceptionnels offrent un repas raffiné dans trois restaurants, chacun offrant un concept culinaire unique. Chaque séjour est enrichi par le service St. Regis Butler ainsi que par une sélection de rituels distinctifs conçus pour transcender l'ordinaire.

