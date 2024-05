L'IEEE marque les 50 ans d'Internet en célébrant plusieurs jalons historiques mondiaux





L'événement en direct commémorera les développements qui ont jeté les bases de l'Internet moderne

PISCATAWAY, New Jersey, 13 mai 2024 /PRNewswire/ -- L' IEEE , la plus grande organisation professionnelle technique au monde dédiée à l'avancement de la technologie pour le bien de l'humanité, commémorera le tournant dans l'histoire baptisé « Transmission Control Protocol (TCP) Enables the Internet » (Le Transmission Control Protocol [TCP] rend possible l'Internet) et célébrera les 50 premières années d'Internet avec un événement virtuel mondial en direct qui aura lieu le 19 mai 2024 et qui mettra en lumière les éléments essentiels qui ont rendu Internet possible, en particulier le Transmission Control Protocol (TCP), qui garantit que les données envoyées aux réseaux informatiques arrivent au bon endroit, exempt d'erreurs. Pour vous inscrire et regarder la diffusion en direct à partir de 15 h, heure de l'Est/12 h, heure du Pacifique/19 h, heure UTC-4, rendez-vous sur https://engage.ieee.org/celebrate-i50 .

Pour marquer cet anniversaire, l'IEEE, en collaboration avec People-Centered Internet, organisera l'événement « IEEE i50: A Virtual Celebration of 50 Years of the Internet », qui présentera des discussions entre des dirigeants techniques et commerciaux du monde entier. Au cours de l'événement, des dirigeants mondiaux, qui bénéficient de l'Internet actuel et qui rencontrent des difficultés à cause de lui, feront part de leurs récits. Il y aura également des discussions sur les façons dont les parties prenantes peuvent façonner un avenir numérique axé sur les personnes, en particulier à la lumière de l'intelligence artificielle (IA).

Vint Cerf, Fellow à vie de l'IEEE et vice-président chez Google, souvent appelé « l'un des pères de l'Internet », participera à un panel visant à présenter les défis et les opportunités que l'Internet a créés ces 50 dernières années. « Lorsque nous avons développé le TCP, nous n'avions aucune idée de l'impact qu'il aurait », a déclaré Vint Cerf. « C'est incroyable de voir comment ce projet a évolué pour devenir l'infrastructure d'innovation technologique d'aujourd'hui. »

Un autre jalon commémoré par l'IEEE sera la publication du document IEEE Transactions on Communications de 1974 qui a lancé le concept du TCP, favorisant l'« interconnexion de réseaux à commutation de paquets multiples » qui formera l'architecture d'Internet. Aujourd'hui, Internet relie plus de cinq milliards de personnes et encore beaucoup plus d'appareils. Chaque année, le TCP permet des activités économiques qui se chiffrent en billions de dollars, inspirant tout un écosystème d'innovations et d'infrastructures autour de lui, incluant des routeurs, des réseaux de fibres optiques, le Wi-Fi, des services d'informatique infonuagique et bien d'autres choses encore.

« Aujourd'hui, nous célébrons des avancées technologiques qui ont eu un impact vraiment profond sur l'humanité », a déclaré Tom Coughlin, président et chef de la direction 2024 de l'IEEE. « L'Internet a transformé notre mode de vie. Alors que nous entrons dans l'ère intimidante de l'IA, une grande tâche pour l'avenir va consister à appliquer efficacement cet outil dans et au moyen des infrastructures publiques, pour façonner un écosystème numérique axé sur les personnes. De nombreuses tâches historiques sont susceptibles de devenir beaucoup plus faciles à mesure qu'une nouvelle génération d'infrastructures tirant véritablement parti de nos capacités collectives émergera. »

Deux autres jalons de l'IEEE seront célébrés le 20 mai

L'IEEE célébrera également deux autres jalons dans le cadre de cet événement :

Le Comité de normes IEEE 802 ? Depuis 1980, le Comité des normes IEEE 802 a contribué de manière significative à la technologie et à l'économie en développant des normes mondiales de communication réseau définissant, par exemple, la façon dont les données sont transmises sur les réseaux filaires ou non-filaires, assurant la compatibilité de tous les appareils.

? Depuis 1980, le Comité des normes IEEE 802 a contribué de manière significative à la technologie et à l'économie en développant des normes mondiales de communication réseau définissant, par exemple, la façon dont les données sont transmises sur les réseaux filaires ou non-filaires, assurant la compatibilité de tous les appareils. Technologie PageRank de Google ? Inventé en 1996, l'algorithme d'analyse des liens PageRank a été à la base du moteur de recherche Google et la fondation de l'entreprise en 1998. PageRank aide les utilisateurs d'Internet à trouver rapidement des informations grâce à des résultats de classement utiles s'appliquant à toutes les pages Web indexées.

Chacun des trois développements est reconnu dans le cadre du programme IEEE Milestones, qui récompense les réalisations techniques importantes dans tous les domaines ayant un lien avec l'IEEE. Milestones reconnaît l'innovation technologique et l'excellence au profit de l'humanité, que l'on retrouve dans divers produits, services, articles phares et brevets uniques.

