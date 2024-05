Toronto accueillera la prestigieuse Coupe internationale des chefs d'Aramark 2024





Aramark, un chef de file mondial des services et de la gestion des installations de restauration, annonce aujourd'hui la tenue de sa Coupe internationale des chefs Aramark 2024 dans la ville dymanique de Toronto, du 11 au 13 juin 2024 à la Cirillo's Culinary Academy.

La Coupe internationale des chefs d'Aramark est plus qu'une simple compétition ; c'est une célébration de l'excellence culinaire. Réunissant les lauréats des prix Chef de l'année (le Canada, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Chili, la Chine, la Corée, l'Allemagne, la Tchéquie, l'Espagne et la Belgique) cet événement rassemble les meilleurs talents d'Aramark. Ces chefs talentueux démontreront leurs compétences, leur créativité et leur passion pour la gastronomie.

« La Coupe internationale des chefs est une vitrine de notre talent culinaire mondial », déclare Carl Mittleman, COO, Aramark International. « Chaque chef participant a atteint ce niveau en rivalisant pour être le meilleur dans son pays respectif, et je me réjouis de les soutenir tous à Toronto. »

Format du concours

Le concours est basé sur la créativité et l'utilisation d'ingrédients locaux. Chaque chef participant préparera un dîner complet pour quatre personnes. Les exigences du menu comprennent une entrée d'origine végétale, un plat principal et un dessert. Mais un critère supplémentaire s'invite à la table : tous les ingrédients doivent provenir d'un panier spécialement préparé, promouvant les produits locaux et les pratiques durables.

Les chefs sélectionneront leurs ingrédients et définiront leurs menus un jour avant le concours et auront deux heures de mise en place. Le jour de la compétition, les participants auront trois heures pour donner vie à leurs visions culinaires où ils seront mis au défi de démontrer non seulement leurs compétences techniques, mais aussi leur capacité à innover sur le moment.

Un jury composé d'experts en compétences techniques et en saveurs évaluera le travail des chefs. Le jury est composé de dix membres aux parcours culinaires variés : Joseph Shawana (professeur et conseiller culinaire autochtone au Centennial College), Marissa Leon-John (propriétaire de la marque ELLE JAY'S et double MasterChef Canada), Suman Ali-Sayed (fondateur de House of Khaleej et professeur au Humber College), Kyla Tuori (cheffe principale pour Unilever Food Solutions au Canada), Lisa Lafond (cheffe principale pour Permul Foodservice Equipment), Kevin Pelissier (chef principal national à RATIONAL Canada), John Cirillo (fondateur de la Cirillo's Culinary Academy - coach et médaillé d'or aux World Culinary Olympics), Dan Frenette (responsable de territoire et chef principal pour W.D. College et propriétaire de Northern Touch), Carmello Vadacchino (chef principal et ambassadeur de marque pour Food Supplies Inc. et lauréat des IKA World Culinary Olympics 2024), et Yudith Rosen (vice-présidente des opérations, Aramark Chile).

La grande finale aura lieu le 13 juin, avec la remise de médailles aux premiers, deuxièmes et troisièmes chefs. Ces artistes culinaires seront célébrés pour leur talent exceptionnel et leur dévouement à leur métier.

« Le Canada est ravi d'accueillir la Coupe internationale des chefs d'Aramark », déclare Steven Prisco, président et chef de la direction d'Aramark Canada. « Nous espérons que toutes les personnes concernées apprécieront tout le suspense de la compétition et l'opportunité de travailler avec des collègues du monde entier. »

La Coupe internationale des chefs d'Aramark 2024 promet d'être un événement remarquable, mettant en valeur le summum du talent culinaire et de l'innovation. Alors que les chefs du monde entier convergeront à Toronto, ils concourront non seulement pour le prestigieux titre, mais illustreront également l'esprit d'excellence culinaire internationale. Aramark se réjouit de célébrer ce grand événement et les réalisations extraordinaires de ses chefs.

