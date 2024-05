/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire de la vice-première ministre pour le lundi 13 mai 2024/

11 h 20

La vice-première ministre se joindra au premier ministre pour une annonce sur la garde d'enfants. Ils seront accompagnés de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, et de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien. Une mêlée de presse avec les ministres suivra.