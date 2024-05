Patron Capital lève plus de 860 millions d'euros (920 millions de dollars) pour son Fonds VII





Patron Capital, l'investisseur institutionnel paneuropéen spécialisé dans les investissements adossés à l'immobilier, a clôturé son septième fonds phare, levant plus de 860 millions d'euros, dont plus de 200 millions d'euros de capital de co-investissement discrétionnaire de Patron pour des opportunités plus importantes.

Parmi les capitaux levés pour Patron Capital, L.P. VII (le « Fonds VII »), 76 % proviennent de la base d'investisseurs et des relations existantes de Patron, la majorité des engagements provenant des États-Unis et du Canada, suivis de l'Asie-Pacifique, de l'Europe et du Moyen-Orient. Les investisseurs incluent des fonds de pension, des fonds souverains, des fonds de dotation, des fondations et des bureaux de gestion de patrimoine.

Le Fonds VII poursuivra la même stratégie d'investissement que les fonds précédents de Patron, en ciblant de manière opportuniste les investissements en difficulté et sous-évalués, directement ou indirectement liés à l'immobilier, dans toute l'Europe occidentale. Le fonds investira dans divers secteurs, dans des investissements d'entreprises adossés à des biens immobiliers ainsi que dans des biens immobiliers individuels. La taille typique des transactions de Patron varie de 30 à 80 millions d'euros en capitaux propres, ce qui lui permet de déployer son approche granulaire et de cibler des opportunités qui ne sont pas sur le marché ou qui ne sont pas accessibles à d'autres investisseurs, tandis que Patron est en mesure de réaliser des opportunités plus importantes en utilisant son capital de co-investissement.

Il s'agit du septième millésime de la série phare de Patron, qui vise des rendements de 17 % à 20 % de TRI brut et un multiple de fonds propres bruts de 1,6x à 2,0x sur le capital investi sur un horizon d'investissement de quatre à cinq ans. Cependant, Patron dépasse régulièrement ces chiffres, ce qui souligne la capacité de l'entreprise à ajouter de la valeur grâce à la gestion des actifs et à planifier les acquisitions et les cessions de manière à obtenir les meilleurs résultats.

Patron a déjà commencé à déployer le capital du Fonds VII en utilisant environ 10 % de la capacité d'investissement du fonds pour réaliser un certain nombre d'investissements dans diverses catégories d'actifs en Europe occidentale et prévoit un rendement de 18 % sur ses investissements.

Keith Breslauer, directeur général et fondateur de Patron Capital, déclare : « Au cours des 25 années qui se sont écoulées depuis la création de Patron Capital, nous avons traversé avec succès de nombreux cycles et je peux affirmer en toute confiance que les opportunités actuelles dans le secteur de l'immobilier sont parmi les plus passionnantes que j'aie vues. Cependant, si beaucoup voient arriver sur le marché des actifs en difficulté et sous-évalués, rares sont ceux qui ont pu réunir les capitaux nécessaires pour les exploiter. Le fait de lever des capitaux pour le Fonds VII au rythme où nous l'avons fait et avec une forte proportion de renouvellements de la part de nos investisseurs de longue date est une très forte approbation de Patron en tant que gestionnaire de choix pour l'immobilier à valeur ajoutée et opportuniste en Europe.

À l'avenir, nous continuerons à déployer ce capital en utilisant notre approche granulaire, nos relations approfondies à travers l'Europe nous permettant d'accéder à des opportunités que d'autres ne peuvent pas réaliser, tout en maintenant des conversations avec des investisseurs potentiels qui souhaitent utiliser notre expertise pour exécuter des transactions plus importantes par le biais du co-investissement. »

Patron représente environ 5,2 milliards d'euros de capitaux levés à travers plusieurs fonds et co-investissements connexes, investissant dans l'immobilier, les entités opérationnelles d'entreprise dont la valeur est principalement soutenue par des actifs immobiliers, la dette en détresse et les entreprises liées au crédit.

Depuis sa création en 1999, Patron a réalisé plus de 200 transactions dans le cadre de 106 investissements et programmes portant sur plus de 9 millions de mètres carrés dans 17 pays, et un grand nombre de ces investissements ont été réalisés.

Les investisseurs représentent une variété de fonds souverains, d'universités réputées, de grandes institutions, de fondations privées et de particuliers fortunés situés en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Le principal conseiller en investissement des fonds est Patron Capital Advisers LLP, basé à Londres, et Patron possède d'autres bureaux en Europe, notamment à Barcelone et au Luxembourg ; le groupe est composé de 63 personnes, dont une équipe d'investissement de 37 personnes.

Plus d'informations sur Patron Capital sont disponibles sur www.patroncapital.com

