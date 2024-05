Hai Robotics déploie une solution produit-vers-l'homme dans le premier centre de distribution SMART de L'Oréal Chine





Hai Robotics ("Hai") a joint ses forces pour l'inauguration du centre de distribution SMART de L'Oréal à Suzhou, en Chine. Implanté dans le parc industriel de Suzhou, ce centre de distribution illustre l'engagement continu de Hai à accompagner ses clients à chaque étape de leur parcours logistique avec une expertise technique, un service de qualité et une livraison rapide.

D'une surface de 46 000 mètres carrés, ce centre de distribution accueille la solution produit-vers-l'homme essentielle de Hai, HaiPick System 1, qui comprend 39 robots mobiles autonomes de manutention de caisses (ACR) à plusieurs niveaux HaiPick A42, ainsi que HaiPort et des postes de préparation sur convoyeur. L'Oréal est dorénavant en mesure de gérer les commandes D2C (livrées directement au consommateur) avec une flexibilité, une efficacité et une modularité élevées, sans compromettre les données ou la durabilité des opérations de sa chaîne logistique.

« Nous sommes ravis de faire partie du parcours logistique de L'Oréal en l'aidant avec notre technologie ACR et de type produit-vers-l'homme. Cela marque un moment crucial dans notre partenariat », a déclaré Richie Chen, fondateur et PDG de Hai Robotics. « Ce nouveau centre de distribution facilitera la transformation de la chaîne logistique en améliorant l'efficacité opérationnelle, la densité de stockage et la flexibilité pour le traitement des commandes, rehaussant au final l'expérience pour nos clients qui désirent rapidité et commodité. Nous sommes fiers d'aider L'Oréal à atteindre ses objectifs commerciaux plus larges, et sommes impatients de voir ce que l'avenir nous réserve. »

Hai Robotics fournit des solutions intelligentes et supérieures pour les entrepôts de commerce électronique qui permettent aux entreprises de relever les défis liés à l'exécution des commandes, à la réduction des erreurs, au traitement des retours, etc. Ces solutions permettent également aux entreprises d'ajuster leurs opérations de manière flexible afin de se préparer pour la haute saison et de s'adapter aux changements rapides des flux de travail. Grâce aux solutions d'automatisation de Hai, les entrepôts bénéficient d'une densité de stockage augmentée entre 80 et 400 %, ainsi que d'une efficacité au départ 2,5 fois supérieure.

Équipé d'une technologie d'automatisation et de systèmes informatiques supérieurs, le centre de distribution SMART de L'Oréal à Suzhou constituera une plateforme clé pour le traitement des commandes D2C et B2B de la marque de beauté en Chine continentale. Il permettra à L'Oréal de mieux accompagner ses clients commerciaux, lesquels incluent des plateformes de commerce électronique, des commerçants physiques, ainsi que des salons de beauté. Pour en savoir davantage sur nos systèmes HaiPick, veuillez visiter https://www.hairobotics.com/products.

Pour de plus amples renseignements sur L'Oréal, veuillez visiter https://www.loreal.com/en/mediaroom.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

13 mai 2024 à 06:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :