Campagne « La sécurité routière, j'embarque » - Pour mieux protéger les cyclistes et les travailleurs de chantier

QUÉBEC, le 13 mai 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), lance aujourd'hui la quatrième phase de la campagne de sensibilisation visant l'amélioration de la sécurité des usagers vulnérables, « La sécurité routière, j'embarque ». Cette offensive, qui se décline en deux volets, vise à responsabiliser les conducteurs et les cyclistes sur leur rôle pour assurer leur sécurité, et à inciter les automobilistes à faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des travailleurs de chantier. Ces deux campagnes s'inscrivent dans le cadre du Plan d'action en sécurité routière 2023-2028.

Périodes couvertes :

Volet partage de la route avec les cyclistes : du 13 mai au 2 juin 2024 Volet protection des travailleurs de chantier : du 3 au 23 juin 2024



Une campagne appréciée des Québécois

Depuis le lancement de la campagne « La sécurité routière, j'embarque » en août 2023, plusieurs messages sur la responsabilité partagée, les zones scolaires et les piétons ont été diffusés. Les résultats des sondages post-campagne nous démontrent que la campagne est appréciée des Québécois et Québécoises et que la sécurité routière est une priorité pour eux. En effet :

87 % des répondants considèrent que la sécurité routière est un enjeu préoccupant;

88 % des répondants pensent que le recours à un porte-parole est un bon moyen pour sensibiliser la population à la sécurité routière et que Katherine Levac est un bon choix de porte-parole;

est un bon choix de porte-parole; la note d'appréciation des messages télé (moyenne de 8,3/10) est comparable à l'appréciation moyenne des autres campagnes produites par la SAAQ en 2023;

les répondants considèrent que les messages sont clairs (moyenne de 95 %), convaincants (moyenne de 88 %), qu'ils attirent l'attention (moyenne de 89 %) et qu'ils font réfléchir (86 %).

Citations

«?La campagne " La sécurité routière, j'embarque " fonctionne! Le succès de cette dernière démontre tout l'intérêt que les Québécois et Québécoises portent à la sécurité routière. Des exemples récents nous indiquent aussi que nous devons mieux protéger les cyclistes et les signaleurs routiers; c'est pourquoi les prochains volets de la campagne s'y attardent. Nous avons tous un rôle à jouer pour assurer leur protection. »

Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

«?Les cyclistes et les conducteurs sont des usagers de la route à part entière. Les uns autant que les autres ont le droit d'y circuler et de s'y sentir en sécurité. Ils sont tous soumis au Code de la sécurité routière et se doivent de le respecter pour assurer une cohabitation harmonieuse. Les automobilistes doivent protéger les cyclistes en tout temps et en toutes circonstances, et les cyclistes doivent poser des gestes visant à assurer leur propre protection. En jouant leur rôle respectif, tous les usagers contribuent à rendre les routes plus sécuritaires. »

M. Éric Ducharme, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

Résumé de la campagne

La campagne « La sécurité routière, j'embarque », pilotée par la SAAQ, découle de la mise en oeuvre de la mesure 23 du Plan d'action en sécurité routière 2023-2028 (Déployer une grande campagne de sécurité routière).

», pilotée par la SAAQ, découle de la mise en oeuvre de la mesure 23 du Plan d'action en sécurité routière 2023-2028 (Déployer une grande campagne de sécurité routière). Le premier volet de la campagne mettait en lumière la part de responsabilité que chaque usager de la route doit prendre pour améliorer la sécurité sur notre réseau routier.

Les deuxième et troisième volets portaient sur la sécurité dans les zones scolaires et la sécurité des piétons.

Des messages de sensibilisation mettant en vedette la porte-parole Katherine Levac sont diffusés sur différentes plateformes médiatiques (télévision, radio, affichage ou numérique) pour inciter la population à adopter des comportements sécuritaires sur la route et pour créer un mouvement d'adhésion à la cause de la sécurité routière.

