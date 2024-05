Les entreprises manufacturières qui comptent sur de l'expertise environnementale se positionnent pour saisir de nouvelles occasions d'affaires





Deuxième édition : Baromètre de la transition des entreprises - secteur manufacturier

MONTRÉAL, le 13 mai 2024 /CNW/ - Québec Net Positif, un laboratoire d'idées indépendant à but non-lucratif, dévoile aujourd'hui les résultats de la deuxième édition du Baromètre de la transition des entreprises du secteur manufacturier du Québec.

Réalisée avec l'appui d'Investissement Québec, ce baromètre est l'étude la plus complète sur le niveau d'engagement des entreprises manufacturières envers l'action climatique et la transition vers une économie sobre en carbone. Pour cette importante étude, Québec Net Positif a mandaté la firme de recherche Léger qui a réalisé celle-ci auprès de 202 dirigeant.e.s d'entreprises manufacturières, du 14 septembre au 5 octobre 2023. Les données du secteur manufacturier ont été comparées à celles issues du Baromètre de la transition des entreprises de Québec Net Positif, réalisé auprès de 596 dirigeant.e.s et dont les résultats, représentatifs de l'ensemble de l'économie québécoise, ont été dévoilés le 8 novembre dernier.

Principal fait saillant de cette deuxième édition :

L'Indice de transition moyen pour les entreprises manufacturières du Québec est de 29.9, ce qui signifie que celles-ci mettent en oeuvre moins du tiers des actions climatiques connues et souhaitables liées à leurs opérations, leurs chaînes de valeur, leur culture organisationnelle et l'adaptation aux changements climatiques.

« L'Indice de transition sectoriel a permis de mettre en lumière l'importance pour les entreprises manufacturières de compter sur de l'expertise environnementale à l'interne ou à l'externe », souligne Anne-Josée Laquerre, directrice générale et co-initiatrice de Québec Net Positif. « Les entreprises qui comptent sur une telle expertise mettent en oeuvre significativement plus d'actions climatiques que la moyenne de leur secteur. Ainsi, elles se positionnent favorablement pour saisir les occasions d'affaires qui émergent de l'accélération de la transition vers une économie sobre en carbone à l'échelle mondiale. »

Autres faits saillants de cette deuxième édition :

L'analyse des « personas » révèle que 42% des entreprises manufacturières du Québec peuvent être qualifiées d'« Enthousiastes » : face à l'urgence de réduire les gaz à effet de serre (GES), aux risques et aux occasions d'affaires à saisir, elles recherchent de l'information sur les moyens d'agir.

: face à l'urgence de réduire les gaz à effet de serre (GES), aux risques et aux occasions d'affaires à saisir, elles recherchent de l'information sur les moyens d'agir. L'évolution rapide des normes, des lois et des règlements constitue à la fois le principal risque (46%) et la principale source de pression (36%) envers la réduction des GES.

constitue à la fois le (46%) et la (36%) envers La moitié des entreprises manufacturières indiquent ne pas mettre en oeuvre d'actions climatiques dans leurs opérations et les deux tiers ne pas être engagées dans des mesures d'efficacité énergétique.

indiquent dans et Bien que les incitatifs financiers constituent l'un des éléments déclencheurs du passage à l'action , la majorité des entreprises manufacturières (58%) révèle ne connaître aucun des principaux programmes financiers offerts.

constituent l'un des , la majorité des entreprises manufacturières (58%) révèle ne connaître aucun des principaux programmes financiers offerts. Les 5 principaux bénéfices pour les entreprises manufacturières qui passent à l'action : Renforcer l'image de marque et la réputation de l'entreprise Créer et offrir des produits, solutions et services qui correspondent à de nouveaux besoins et aux attentes du marché Se positionner en tant que fournisseur de choix, préserver et consolider la relation d'affaires avec les clients et les grands donneurs d'ordre Stimuler le sentiment de fierté et d'appartenance des employés Fidéliser la clientèle

Résilience et adaptation : 65% des entreprises manufacturières déclarent avoir tout à fait confiance que leur entreprise est résiliente et prête à faire face aux conséquences potentielles des changements climatiques/aux événements climatiques extrêmes. 18% ont dressé ou sont en cours de dresser une liste des menaces ou des bouleversements potentiels dans leur chaîne d'approvisionnement causés par les changements climatiques.



À PROPOS DE QUÉBEC NET POSITIF

Québec Net Positif est un laboratoire d'idées indépendant à but non lucratif dont la raison d'être est d'accélérer la transition vers une économie sobre en carbone et « nette positive ». Appuyé par la Fondation en Environnement et Développement Durable, sa mission est de sensibiliser, mobiliser et outiller les entreprises - particulièrement les PME et celles.ceux qui les accompagnent - pour les aider à aller au-delà de l'atténuation des risques, saisir des occasions d'affaires et activer leur plein potentiel de création d'impacts positifs sur la société et l'environnement. www.quebecnetpositif.ca

ANNEXE - Faits saillants détaillés

L'Indice de transition moyen des entreprises manufacturières du Québec est de 29.9. Elles sont moins susceptibles de mettre en oeuvre des actions climatiques que l'ensemble des entreprises du Québec dont l'Indice de transition est de 32.4.

Si une entreprise mettait tout en oeuvre dans les quatre composantes clés de l'Indice (opérations; chaîne de valeur; adaptation/résilience; culture organisationnelle) pour être parfaitement alignée sur une trajectoire de transition bas carbone son résultat serait de 100.

L'analytique avancée nous apprend que les 3 principaux facteurs déterminants dans la mise en oeuvre d'actions climatiques au sein des entreprises manufacturières sont :

Compter sur de l'expertise environnementale : les entreprises qui déclarent compter sur de l'expertise environnementale à l'interne ou l'externe ont un Indice de transition moyen significativement plus élevé que celles qui déclarent « ne pas compter » sur une telle expertise

(54.6 vs 24.1).

: les entreprises qui déclarent compter sur de l'expertise environnementale à l'interne ou l'externe ont un Indice de transition moyen significativement plus élevé que celles qui déclarent « ne pas compter » sur une telle expertise (54.6 vs 24.1). Parmi les entreprises manufacturières qui comptent sur de l'expertise à l'interne, le nombre d'entreprises qui déclarent compter sur 2 personnes ou plus à temps complet est à la hausse (20% en 2023 vs 8% en 2022).

Opérer dans un marché international : l'Indice de transition moyen pour les entreprises qui déclarent opérer dans un marché international est significativement plus élevé que celles qui déclarent opérer dans un marché local (36.3 vs 22.0).

: l'Indice de transition moyen pour les entreprises qui déclarent opérer dans un marché international est significativement plus élevé que celles qui déclarent opérer dans un marché local (36.3 vs 22.0). Être administrées par un conseil d'administration : les entreprises administrées par un C.A. ont un Indice de transition moyen significativement plus élevé que celles qui déclarent « ne pas être administrées par un C.A. » (35.6 vs 25.9).

La mesure des émissions de GES et l'établissement de cibles de réduction demeure marginale dans le secteur manufacturier du Québec : 13% ont réalisé un inventaire de GES, du moins partiel; 9% ont établi des cibles de réduction.

