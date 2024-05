Semaine des thérapeutes conjugaux et familiaux du 13 au 19 mai - La population doit mettre son couple entre de bonnes mains





MONTRÉAL, le 13 mai 2024 /CNW/ - Les coachs conjugaux, thérapeutes en relation d'aide ou spécialistes du couple sans qualifications requises sont très présents dans l'espace public. L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (l'Ordre) lance, dans le cadre de la Semaine des thérapeutes conjugaux et familiaux 2024, la campagne Mettre son couple entre de bonnes mains. L'Ordre souhaite sensibiliser la population à l'importance de choisir des professionnels qualifiés, régis par un code de déontologie et des normes de pratique établies, comme les thérapeutes conjugaux et familiaux (T.C.F.).

Rigoureusement formés pour résoudre les conflits

La complexité des relations conjugales et familiales, centrales dans la vie de millions de Québécois, requiert une compréhension approfondie et des compétences pointues pour intervenir et aider à dénouer les impasses. Les thérapeutes conjugaux et familiaux sont près de 300 au Québec et ils représentent une valeur sûre pour les couples qui souhaitent consulter. Détenteurs d'un baccalauréat dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines ainsi que d'une maîtrise en thérapie conjugale et familiale, ces professionnels, possédant presque tous le permis de psychothérapeute, ont suivi une formation de 1 000 heures exclusivement consacrées aux couples et aux familles, ce qui en fait les seuls professionnels spécifiquement formés pour intervenir auprès d'eux. En étant membres de l'Ordre, ils sont tenus de maintenir leurs connaissances à jour, tout en respectant des normes de pratique répondant aux plus hauts standards. Cet encadrement garantit au public une intervention qualifiée et éthique, essentielle pour soutenir les couples dans la résolution de leurs conflits.

«?Confieriez-vous votre bien le plus précieux à n'importe qui? Bien sûr que non. Un couple mérite le même niveau de prudence. Les conséquences d'une prise en charge par un individu non qualifié peuvent être désastreuses?», prévient Pierre-Paul Malenfant, T.S. et président de l'Ordre. «?La multiplication des "coachs" et "spécialistes" n'est probablement pas étrangère à la difficulté d'avoir accès aux professionnels habilités à faire de la thérapie de couple. L'Ordre travaille d'ailleurs d'arrache-pied pour augmenter le nombre de T.C.F. au Québec. Cela dit, dans l'intervalle, j'encourage fortement les couples qui songent à consulter, à bien se renseigner sur la formation et les autorisations de pratique de la personne qui va les accompagner?», rappelle M. Malenfant.

La thérapie conjugale, comment ça fonctionne??

Comme la thérapie conjugale demeure encore mystérieuse pour plusieurs et que de nombreux couples hésitent, ou encore, attendent trop longtemps avant de consulter, l'Ordre lance une courte capsule vidéo animée dont l'objectif est d'expliquer en quoi consiste une thérapie conjugale et, surtout, comment le ou la thérapeute intervient.

Visionner la vidéo : Ce que vous devez savoir sur la thérapie conjugale

Les T.C.F. viennent en aide aux couples qui sont confrontés à des problèmes tels que le manque de communication ou d'intimité, ou qui vivent des désaccords relativement à l'argent, au partage des tâches, ou à l'éducation des enfants. Ils accompagnent aussi les couples qui font face à des situations comme l'arrivée d'un premier enfant, l'installation en famille recomposée, le départ des enfants devenus adultes ou le début de la retraite.

À propos de la Semaine des thérapeutes conjugaux et familiaux 2024

La Semaine des thérapeutes conjugaux et familiaux se déroule du 13 au 19 mai sous le thème Mettre son couple entre de bonnes mains. Cette année, en plus de lancer une toute nouvelle vidéo visant à démystifier la thérapie conjugale, l'Ordre offrira à ses membres une programmation virtuelle d'activités de formation continue portant sur les problématiques et difficultés rencontrées par les couples.

À propos de l'Ordre

L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec regroupe plus de 15?500 membres. Son mandat est d'assurer la protection du public. Les travailleurs sociaux oeuvrent majoritairement dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais également en milieu communautaire, en pratique autonome ainsi que dans les milieux de l'enseignement et de la recherche. Les quelque 300 thérapeutes conjugaux et familiaux exercent essentiellement dans le secteur privé, en pratique autonome, mais certains d'entre eux sont présents dans le réseau public sous d'autres titres d'emploi.

Fiche technique --Données factuelles sur la thérapie conjugale et familiale au Québec

