Fun88 India lance « Fun88 X Evolution » pour des victoires garanties





HYDERABAD, Inde, 13 mai 2024 /PRNewswire/ -- Fun88 India, l'un des principaux noms de l'industrie du jeu en ligne, a annoncé le lancement du résultat de sa dernière collaboration avec Evolution Gaming. Aventure passionnante, « Fun88 X Evolution » vise à améliorer l'expérience de jeu, en offrant une chance de remporter des victoires garanties et des prix exclusifs.

I) Lightning 888 : Préparez-vous à des gains importants

Vivez l'excitation de Lightning Roulette et de XXXtreme Lightning Roulette proposé par Evolution Games. Les joueurs qui font un pari minimum de 400 ? ou plus sur le « 8 », le « 18 » ou le « 28 » peuvent gagner des prix garantis et jusqu'à 25 fois la mise sur le pari, en plus des gains réguliers. Profitez de gains rapides et garantis.

II) Drops de la chance : Gagnez des boosters

Gagnez des boosters ainsi que des prix en argent lors de tirages au sort, et remportez des victoires régulières dans les jeux Crazy Time ou Funky Time très appréciés développés par Evolution Games. Avec des récompenses potentielles pouvant aller jusqu'à 100 fois la mise, chaque pari est la promesse d'une rentrée d'argent. Faites un pari d'au moins 10 ? et courez la chance de gagner cette merveilleuse surprise.

Avec « Fun88 X Evolution », il est facile de gagner ! Un jeu où tous les joueurs sont automatiquement admissibles, et où aucune étape supplémentaire n'est nécessaire. Mais faites vite, ces gains exclusifs ne dureront que jusqu'au 31 mai. Allez sur Fun88 dès aujourd'hui et rejoignez la « Fun88 X Evolution » pour libérer un potentiel de pari inégalé.

Chez Fun88 India, nous ne nous contentons pas d'offrir des promotions palpitantes ? nous avons créé un écosystème complet de jeux en ligne conçus pour les nouveaux joueurs comme pour les joueurs professionnels. L'application Fun88 offre une expérience de divertissement transparente et pratique sur les appareils Android ou iOS. Avec un soutien à la clientèle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et des processus simplifiés de dépôt et de retrait, Fun88 garantit une expérience de jeu sans tracas pour tous les utilisateurs. Faites le plongeon et faites l'expérience du jeu comme jamais auparavant.

À propos de Fun88

Fun88 se démarque parmi les leaders mondiaux du jeu en ligne, et est célèbre pour sa vaste gamme d'options de divertissement. Plongez dans le monde ultra énergique des paris sportifs, mettez vos petites cellules grises à l'épreuve avec des jeux de cartes classiques et contemporains, ou explorez le monde dynamique du sport virtuel. Chez Fun88, chaque moment est rempli d'excitation et d'opportunités, offrant une chance unique de transformer le jeu en gains, le tout sans compromis de sécurité.

Contact :

E-mail : [email protected]

Fun88 : https://link.fun88-india.com/fun88

Instagram : https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-is

Telegram : https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-tg

Twitter : https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-tw

YouTube : https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-yt

Facebook : https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-fb

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2408708/Fun88_X_Evolution.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2080466/Fun88_Logo.jpg

13 mai 2024 à 04:57

Communiqué envoyé leet diffusé par :