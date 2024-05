Volatus publie ces résultats financiers de 2023 et fournit une mise à jour générale de l'entreprise





Chiffre d'affaires de 34,87 millions de dollars et bénéfice brut de 11,14 millions de dollars

TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 12 mai 2024 / Volatus Aerospace Corp. (TSXV:VOL)(OTCQB:VLTTF) ("Volatus" ou "la Société"), un leader de l'industrie des drones, est heureux d'annoncer ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

La Société a généré des revenus de 34 872 815 dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, avec une marge brute de 32 %, et une amélioration de l'EBITDA ajusté de 1 981 972 dollars par rapport à (-5 616 940) en 2022 à (-3 634 968) en 2023.

La Société annonce qu'elle a restitué ses résultats financiers pour les exercices clos les 31 décembre 2022 et 2021. La raison de ces restitutions est survenue au cours de l'examen des états financiers par les nouveaux auditeurs de la Société pour les exercices clos les 31 décembre 2022 et 2021. Les restitutions reflètent des changements dans la reconnaissance des contreparties conditionnelles, la reconnaissance des actifs intangible acquis, l'amortissement des actifs intangible, la création d'une obligation fiscale différée due à un 'acquisition, et la reconnaissance de goodwill et de gain d'achat avantageux supplémentaires. Un résumé des restitutions est présenté ci-dessous. La direction est d'avis que ces restitutions n'ont pas d'impact significatif sur le chiffre d'affaires, le bénéfice brut, l'EBITDA ajusté de la Société, et le flux de trésorerie net fourni par les activités opérationnelles rapportées, et n'entraînent aucun changement au solde de trésorerie pour les périodes restituées.

Faits saillants de la performance annuelle (2023) :

Le chiffre d'affaires est passé à 34 872 815 dollars contre 24 414 418 dollars en 2022, une amélioration de 43 % sur une base comparative et normalisée.

Le bénéfice brut était de 11 135 842 dollars, une augmentation de 4 578 391 dollars par rapport à 2022 sur une base ajustée après exclusion des services affrétés.

Les marges brutes ont augmenté à 32 %, une augmentation de 4 % par rapport à 2022.

La trésorerie disponible au 31 décembre 2023 s'élevait à 1 682 402 dollars.

Perte globale de (9 693 626) dollars en 2023 contre (5 449 917) dollars restituée pour 2022. Cette restituation de 2022 inclut un gain d'achat avantageux de 2 112 19 dollars. Si exclu, les pertes de 2022 auraient été de (7 562 113) dollars.

L'EBITDA ajusté a augmenté de 35 % à (3 634 968) dollars contre (5 616 940) dollars en 2022. Les mesures d'efficacité mises en oeuvre à la fin du T3 2023 continueront à être réalisées au cours des prochains trimestres. La direction estime que l'EBITDA ajusté est une mesure efficace de la performance de la Société.

Faits saillants de la performance trimestrielle (T4 2023) :

Le chiffre d'affaires est passé à 10 500 995 dollars contre 7 213 129 dollars au T3 2022, une amélioration de 46 %.

Le bénéfice brut a augmenté de 777 964 dollars, à 2 800 114 dollars contre 2 022 150 dollars au T4 2022.

L'EBITDA ajusté a augmenté de 80 % à (769 943) dollars contre (3 768 238) dollars au T4 2022.

Accomplissements opérationnels notables de l'année :

Poursuite de l'expansion aux États-Unis avec l'acquisition stratégique de Empire Drones de New York et Skyscape Industries du New Jersey.

Signature d'un accord de service maître de 3 ans pour fournir une surveillance environnementale aerienne sur les droits de passage des pipelines dans toute l'Ontario.

Signature d'un accord de service maître pluriannual d'une valeur pouvant atteindre 60 millions de dollars avec un entreprise utilitaire basé aux États-Unis.

Conclusion d'un partenariat stratégique pour automatiser la détection des fuites de gaz en vol.

Expansion de son programme de recherche aérienne expérimentale scientifique (SEAR) aux États-Unis.

Obtention d'approbations réglementaires pour étendre les opérations dans la suppression des incendies de forêt et pour exploiter des drones à pulvérisation lourde pour l'agriculture de précision.

Délivrance d'une licence de l'Agence des transports du Canada (CTA) pour la livraisons de fret par drones.

RÉSUMÉ DES RESTITUTIONS

État consolidé de la situation financière

December 31, 2022

Previously reported Adjustments December 31, 2022

As restated Intangible assets 8,815,125 (4,686,451) 4,128,674 Goodwill 689,835 273,769 963,604 Total Assets 33,609,987 (4,412,682) 29,197,305 Other short-term liabilities 373,163 3,165,943 3,539,106 Total current liabilities 6,165,334 3,165,943 9,331,277 Deferred tax liability - 619,511 619,511 Long-term borrowings 10,063,911 (3,165,942) 6,897,969 Contingent consideration 2,356,850 (1,252,307) 1,104,543 Total non-current liabilities 13,246,800 (3,798,739) 9,448,061 Total Liabilities 19,412,133 (632,795) 18,779,338 Deficit (8,971,689) 1,844,287 (7,127,402) Contributed Surplus 2,989,819 (2,777,988) 211,830 Non controlling interest 1,066,963 (2,846,185) (1,779,222) Total Shareholders Equity 14,197,852 (3,779,886) 10,417,966

January 1, 2022

Previously reported Adjustments January 1, 2022

As restated Intangible assets 5,811,929 (4,204,325) 1,607,604 Goodwill 583,188 273,769 856,957 Total Assets 22,668,821 (3,930,556) 18,738,264 Deferred tax liability - 260,319 260,319 Total non-current liabilities 3,788,122 260,319 4,048,441 Total Liabilities Non controlling interest 288,768 (1,254,379) (965,611) Deficit (2,345,515) (158,509) (2,504,024) Contributed Surplus 2,989,819 (2,777,988) 211,831 Total Shareholders Equity 15,260,042 (4,190,876) 11,069,166

État consolidé des pertes et du résultat global

For the year ended December 31, 2022

Previously reported Adjustments For the year ended December 31,

2022

As restated Depreciation and amortization - (482,126) (482,126) Bargain purchase gain - 2,112,197 2,112,197 Fair value changes in contingent consideration (33,846) (33,846) Deferred tax expense - (71,311) (71,311) Net Loss and comprehensive loss 6,974,830 (1,524,914) 5,449,916 Owners of Volatus Aerospace (6,626,174) 2,002,796 (4,623,378) Non-controlling interest (348,656) (477,882) (826,538) EPS - basic and diluted ($0.06) $0.02 ($0.04)

État consolidé des variations des capitaux propres

January 1, 2022

Previously reported Adjustments January 1, 2022

As restated Non-controlling interest 288,768 (1,254,379) (965,611) Deficit (2,345,515) (158,509) (2,504,024) Contributed Surplus $2,989,819 (2,777,988) 211,831

December 31, 2022

Previously reported Adjustments December 31, 2022

As restated Non-controlling interest $1,066,963 (2,846,185) (1,779,222) Deficit ($8,971,689) 1,844,287 (7,127,402) Contributed Surplus $2,989,819 (2,777,989) 211,831

État consolidé des flux de trésorerie

For the year ended December 31, 2022

Previously reported Adjustments For the year ended December 31, 2022

As restated Net loss (6,974,830) 1,524,914 (5,449,916) Depreciation and amortization 1,367,503 482,126 1,849,630 Deferred income taxes - 71,311 71,311 Bargain purchase gain - (2,112,197) (2,112,197) Fair value changes on contingent consideration - 33,846 33,846 Total cash outflows from operating activities (7,112,174) - (7,112,174)

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS



Twelve months ended Dec 31

2023 2022 2021







Product and Services Revenue 34,872,815 24,414,418 9,913,953 Aircraft Sale - 5,356,721 -

Direct Cost 23,736,973 21,425,786 7,385,243 Gross Profit 11,135,842 8,345,353 2,528,710 32 % 28 % 26 % OPERATING EXPENSES Advertising & marketing 1,856,220 2,225,224 521,250 IT & tech 669,096 512,056 169,571 Personnel 6,984,713 5,660,069 2,080,871 R&D 1,341,377 541,023 - Office cost 2,830,861 1,513,960 425,355 Travel 479,163 419,823 196,998 External partner cost 1,281,121 1,556,278 318,844 Depreciation 4,033,731 1,866,791 637,203 Share based Payments 723,804 1,244,858 459,152

20,200,086 15,540,082 4,809,244

(Loss) from Operations (9,064,243 ) (7,194,729 ) (2,280,534 )

OTHER ITEMS - INCOME/(EXPENSE) Finance cost (1,775,236 ) (526,238 ) (438,954 ) Goodwill Impairment - - (1,399,029 ) Bargain Purchase Gain 221,808 2,112,197 - FV changes in Contingent Consideration 386,731 (33,846 ) Other income (expense) 15,405 411,502 192,963 Gain (Loss) on disposal of drones 92,782 9,969 37,006 Foreign exchange translation (35,089 ) (157,460 ) (25,958 ) Net loss and comprehensive loss before tax (10,157,842 ) (5,378,605 ) (3,914,506 )



Deferred Tax Income/ (Expense) 464,216 (71,311 )

Net loss and comprehensive loss after tax (9,693,626 ) (5,449,916 ) (3,914,506 )

Total comprehensive loss for the period attributable to:

Owners of Volatus Aerospace Corp. (9,464,043 ) (4,623,378 ) (2,953,117 ) Non-controlling interest (229,583 ) (826,538 ) (961,389 )

(9,693,626 ) (5,449,916 ) (3,914,506 )

Loss per share Basic and Diluted (0.08 ) (0.04 ) (0.03 )

Weighted average number of common shares outstanding Basic and Diluted 117,887,327 104,932,598 84,447,725



RÉSUMÉ DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS



Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022

Revenue 10,500,995 8,274,349 8,684,991 7,412,480 7,213,129 11,120,589 6,629,593 4,807,829

Direct Cost 7,700,881 5,265,775 5,724,516 5,045,802 5,190,979 7791145 4728672.918 3714988.951 Gross Profit 2,800,114 3,008,574 2,960,475 2,366,678 2,022,150 3,329,444 1,900,920 1,092,840

26.67 % 36.36 % 34.09 % 31.93 % 28.03 % 29.94 % 28.67 % 22.73 % OPERATING EXPENSES Advertising & marketing 278,781 541,635 629,686 406,118 575,539 599,285 591,365 459,035 IT & tech 28,439 243,602 211,960 185,095 164,260 140,392 110,775 96,629 Personnel 1,312,983 1,727,086 1,788,347 2,156,297 1,552,913 1,393,606 1,565,456 1,148,094 R&D 771,861 104,832 364,263 100,420 541,023 - - - Office cost 605,396 722,276 610,650 892,539 490,740 378,474 416,589 228,157 Travel 126,710 90,804 167,364 94,285 144,372 140,622 54,456 80,373 External partner cost 436,686 243,443 326,979 274,013 602,171 403,238 168,371 382,497 Depreciation 1,647,364 843,744 797,487 745,136 604,849 270,081 300,511 209,224 Share based Payments 173,671 195,372 178,361 176,401 340,761 330,918 290,103 283,076

5,381,891 4,712,793 5,075,097 5,030,304 5,016,628 3,656,616 3,497,626 2,887,086 (Loss) from Operations (2,581,777 ) (1,704,219 ) (2,114,622 ) (2,663,626 ) (2,994,477 ) (327,172 ) (1,596,707 ) (1,794,246 )

OTHER ITEMS - INCOME/(EXPENSE) - Finance cost (667,949 ) (425,671 ) (368,635 ) (312,982 ) (249,798 ) (121,672 ) (81,239 ) (73,528 ) Bargain Purchase Gain 221,808 2,112,197 - - - Changes in Fair Value of Contingent Consideration 386,731 (33,846 ) - - - Other income (expense) 14,955 (39,229 ) 41,237 (1,558 ) 192,498 79,640 31,576 107,788 Gain (Loss) on disposal of equipment (125,476 ) 228,769 (0 ) (10,511 ) 414 10,566 (1,011 ) - Foreign exchange translation (24,156 ) 19,946 (16,191 ) (14,688 ) (195,277 ) 6,430 20,484 (14,412 ) Net loss and comprehensive loss before tax (2,775,864 ) (1,920,403 ) (2,458,211 ) (3,003,365 ) (1,168,290 ) (352,208 ) (1,626,897 ) (1,774,398 )

Deferred Tax Income/ (Expense) 464,216 (71,311 )

Net Loss and comprehensive loss after tax (2,311,647 ) (1,920,403 ) (2,458,211 ) (3,003,365 ) (1,239,601 ) (352,208 ) (1,626,897 ) (1,774,398 )



Loss per share Basic and Diluted (0.02 ) (0.02 ) (0.03 ) (0.02 ) (0.01 ) (0.01 ) (0.02 ) (0.02 )

RÉCONCILIATION DE L'EBITDA AJUSTÉ AU RÉSULTAT NET

Three months ended Dec 31 For the year ended Dec 31 2023 2022 2023 2022 Adjusted EBITDA (loss) (769,943 ) (3,768,238 ) (3,634,968 ) (5,616,940 ) Interest 667,949 249,798 1,775,236 526,238 Depreciation 1,647,364 604,849 4,033,731 1,866,791 Share-based Payments 173,671 340,761 723,804 1,244,858 Loss from LATAM Operations - - 286,423 - Loss from Sale of Drones 125,476 (414 ) (92,782 ) (9,969 ) Lease Termination - - 405,000 - Crewed Revenue - (1,787,902 ) - (1,787,902 ) Bargain Purchase Gain (221,808 ) (2,112,197 ) (221,808 ) (2,112,197 ) FV changes in Contingent Consideration (386,731 ) 33,846 (386,731 ) 33,846 Deferred Tax Income (464,216 ) 71,311 (464,216 ) 71,311 Net Loss (2,311,647 ) (1,168,290 ) (9,693,626 ) (5,449,916 )

Autre mise à jour de l'entreprise :

Suite au communiqué de presse de la société en date du 27 juillet 2023, concernant la prolongation de la placement privé non courtisé de jusqu'à 250 000 $ d'unités de débentures convertibles de la société par la Bourse de croissance TSX, la société a décidé de ne pas poursuivre ce placement privé et en conséquence, le placement privé a été résilié.

Suite au communiqué de presse de la société en date du 9 janvier 2024, la société a annoncé avoir finalisé l'acquisition de Aerial Motion Pictures Ltd., également connue sous le nom de UAVHub, et Open Sky Consulting International Ltd., également connue sous le nom de The Drone Mentor, en émettant 1 680 000 actions ordinaires au lieu des 1 575 000 actions ordinaires de la société comme précédemment mentionné.

À propos de Volatus Aerospace :

Volatus Aerospace Corp. est un fournisseur de premier plan de solutions de drones intégrées à travers l'Amérique du Nord et en expansion en Amérique latine et dans le monde entier. Volatus sert les marchés civils, de la sécurité publique et de la défense avec des solutions d'imagerie et d'inspection, de sécurité et de surveillance, de vente et de support d'équipement, de formation, ainsi que de R&D, de conception et de fabrication. Par l'intermédiaire de notre filiale, Volatus Aviation, nous introduisons des solutions de drones vertes et innovantes pour compléter et remplacer les avions et hélicoptères traditionnels pour des inspections longilignes telles que les pipelines, l'énergie, le rail et les services de fret. Volatus s'engage à la neutralité carbone ; à favoriser un lieu de travail sûr, équitable et inclusif ; et à une gouvernance responsable.

Remarque concernant les mesures non conformes aux PCGR (Principes comptables généralement reconnus) :

Dans ce communiqué de presse, nous décrivons certains éléments de revenus et de dépenses qui sont inhabituels ou non récurrents. Il existe des termes non définis par les Normes internationales d'information financière (IFRS). Notre utilisation de ces termes peut différer de celle adoptée par d'autres entreprises. Plus précisément, le bénéfice brut, la marge brute et l'EBITDA ajusté sont des termes non définis par les IFRS qui peuvent être mentionnés ici. Nous fournissons ces détails afin que les lecteurs comprennent mieux les événements et transactions importants qui ont eu un impact sur nos résultats.

Tout au long de ce communiqué, nous faisons référence au "bénéfice brut", à la "marge brute" et à "l'EBITDA ajusté", qui sont des mesures non-IFRS. La direction estime que le bénéfice brut, défini comme le chiffre d'affaires moins les frais d'exploitation, est une mesure supplémentaire utile des opérations. Le bénéfice brut permet de comprendre le niveau de coûts nécessaires pour générer des revenus. La marge brute illustre le bénéfice brut en pourcentage du chiffre d'affaires. L'EBITDA ajusté est défini par la Société comme la perte complète selon les IFRS, à l'exclusion des frais d'intérêts, des frais de dépréciation et d'amortissement, des paiements basés sur des actions, des frais d'impôts sur le revenu, des coûts d'intégration et de diligence raisonnable, des profits ou pertes ponctuels (non récurrents), et de la dépréciation de la survaleur, des immobilisations corporelles et des actifs d'utilisation (ROU). La Société estime que l'EBITDA ajusté est une mesure financière significative car elle mesure la trésorerie générée par les opérations que la Société peut utiliser pour financer les besoins en fonds de roulement, servir les futurs paiements d'intérêts et de principal de la dette et financer les initiatives de croissance futures. Les lecteurs sont mis en garde que ces mesures non-IFRS peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres entreprises. Les lecteurs sont également mis en garde contre le fait de considérer ces mesures financières non-IFRS comme une alternative aux mesures financières calculées conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS). L'EBITDA ajusté n'a pas de signification normalisée selon les IFRS et peut donc ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne doit pas être interprété comme une alternative à la perte ou au revenu global déterminé conformément aux IFRS. Pour plus d'informations sur les mesures financières qui n'ont pas été définies par les PCGR, y compris les rapprochements avec la mesure PCGR la plus comparable, voir la section "Mesures non conformes aux PCGR et mesures supplémentaires PCGR" du rapport de gestion et analyse de la direction (MD&A) le plus récent de la Société, disponible sur SEDAR.

Déclaration prospective

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent de "l'information prospective" et des "énoncés prospectifs" au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations concernant les plans, intentions, croyances et attentes actuelles de la Société concernant les activités commerciales futures et la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, l'information prospective et les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que "plans", "prévoit", "est prévu", "budget", "prévu", "estimations", "prévisions", "a l'intention de", "anticipe", ou "croit" ou des variantes (y compris des variantes négatives) de ces mots et expressions, ou des énoncés formulés au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient", "pourraient" ou "seront" (ou autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteints ou se réaliser. L'information prospective comprend des informations concernant : (i) les plans d'affaires et les attentes de la Société ; et (ii) les attentes concernant d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. L'information prospective est basée sur des données concurrentielles, financières et économiques disponibles actuellement ainsi que sur des plans, stratégies ou croyances opérationnels à la date de ce communiqué de presse, mais implique des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui peuvent entraîner des résultats, performances ou réalisations réels de la Société sensiblement différents de tout résultat futur, performance ou réalisation exprimé ou implicite par l'information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur des informations actuellement disponibles à la Société, y compris des informations obtenues auprès d'analystes de l'industrie tiers et d'autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou croyances actuelles de la direction. Toute information prospective contenue dans ce communiqué de presse est expressément qualifiée par cette déclaration de mise en garde. Les investisseurs sont avertis que l'information prospective n'est pas basée sur des faits historiques, mais reflète plutôt des attentes, estimations ou projections concernant les résultats ou événements futurs sur la base des opinions, hypothèses et estimations de la direction considérées comme raisonnables à la date à laquelle les déclarations sont faites. L'information prospective et les énoncés prospectifs reflètent les croyances actuelles de la Société et sont basés sur des informations actuellement disponibles et sur des hypothèses qu'elle estime être raisonnablement justifiées compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs ou hypothèses matériels sont discutés dans ce communiqué de presse en relation avec des énoncés contenant de l'information prospective. Ces facteurs et hypothèses matériels comprennent, mais sans s'y limiter : la commercialisation des vols de drones au-delà de la ligne de vue et les avantages potentiels pour la Société ; et le respect des exigences de cotation continue du TSXV. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient entraîner des actions, événements ou résultats réels différents de ceux décrits dans l'information prospective, il peut exister d'autres facteurs qui entraînent des actions, événements ou résultats différents de ceux anticipés, estimés ou prévus. L'information prospective contenue dans ce communiqué de presse est donnée à la date de ce communiqué et, sauf dans les cas prévus par la loi, la Société décline toute obligation de mettre à jour l'information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autrement. Il ne peut être garanti que l'information prospective sera exacte, car les résultats réels et les événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux anticipés dans de tels énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance excessive à l'information prospective.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de cette publication.

