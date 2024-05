Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 13 mai 2024





QUÉBEC, le 12 mai 2024 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 13 mai 2024. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Dépôt d'une gerbe de fleur en hommage à la sergente Maureen Breau (prise d'images)

Heure : 12 h 45

Lieu : Nicolet

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby, M. François Bonnardel, et du député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel.

Les caméras, journalistes et photographes doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

Rencontre avec les membres de la famille de la sergente Maureen Breau (fermée aux médias)

Heure : 12 h 55

Lieu : Nicolet

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby, M. François Bonnardel.

Cérémonie de remise des décorations et citations à des policières, policiers, citoyennes et citoyens (prise d'images)

Heure : 13 h 15

Lieu : Nicolet

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby, M. François Bonnardel, du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et député de Vachon, M. Ian Lafrenière, et du député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel.

Les caméras, journalistes et photographes doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

Rencontre avec la mairesse de Nicolet et préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska, Mme Geneviève Dubois (fermée aux médias)

Heure : 14 h 25

Lieu : Nicolet

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel.

Visite des installations de l'usine Ultium CAM (prise d'images)

Heure : 15 h 45

Lieu : Bécancour

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel.

Les caméras, journalistes et photographes doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

IMPORTANT : les représentants des médias doivent fournir leur pointure de chaussure à l'avance.

Mêlée de presse

Heure : 16 h 45

Lieu : Bécancour

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel.

Les caméras, journalistes et photographes doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

Rencontre avec la mairesse de Bécancour, Mme Lucie Allard (fermée aux médias)

Heure : 17 h 00

Lieu : Bécancour

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel.

SOURCE Cabinet du premier ministre

12 mai 2024 à 16:28

Communiqué envoyé leet diffusé par :