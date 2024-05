Cascades publie le résultat des votes des actionnaires pour l'élection des administrateurs





KINGSEY FALLS, QC, le 10 mai 2024 /CNW/ - Cascades inc. (TSX : CAS) (la « Société » ou « Cascades ») chef de file des solutions de récupération, d'emballage et d'hygiène écologiques, a tenu son assemblée générale annuelle des actionnaires le 9 mai 2024. Lors de cette assemblée, les onze (11) candidats proposés aux postes d'administrateurs ont été dûment élus administrateurs de la Société par une majorité des voix exprimées par les actionnaires par procuration et par bulletins de vote électronique, comme suit :

Nom du candidat Votes POUR % ABSTENTION % Alain Lemaire 71 614 731 95,76 3 174 382 4,24 Sylvie Lemaire 69 086 069 92,37 5 703 044 7,63 Sylvie Vachon 71 397 599 95,47 3 391 514 4,53 Mario Plourde 72 300 637 96,67 2 488 476 3,33 Michelle Cormier 70 576 212 94,37 4 212 901 5,63 Patrick Lemaire 68 326 230 91,36 6 462 883 8,64 Hubert T. Lacroix 70 292 308 93,99 4 496 805 6,01 Mélanie Dunn 74 475 714 99,58 313 399 0,42 Nelson Gentiletti 74 524 683 99,65 264 430 0,35 Elif Lévesque 74 561 024 99,70 228 089 0,30 Alex N. Blanco 73 550 827 98,34 1 238 286 1,66

Les résultats finaux du vote sur toutes les questions soumises au vote à l'assemblée générale annuelle des actionnaires, tenue le 9 mai dernier, seront déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada.

