Avis aux médias - Le gouvernement du Canada organisera un événement commémoratif au cimetière Beechwood en prévision du 80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie





OTTAWA, ON, le 10 mai 2024 /CNW/ - Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale, au nom de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, assistera à un événement commémoratif organisé conjointement par Anciens Combattants Canada et le cimetière national Beechwood, en présence de vétérans de la Seconde Guerre mondiale.

L'événement honorera et reconnaîtra les vétérans du jour J et de la bataille de Normandie en faisant connaître certaines de leurs histoires, et sera suivi d'une procession aux chandelles jusqu'au cimetière militaire national et d'une visite des tombes des Canadiens qui ont servi pendant le jour J et la Seconde Guerre mondiale.

La secrétaire parlementaire Lalonde et d'autres participants seront disponibles pour répondre aux questions des médias lors de l'événement.

Lieu : Cimetière national Beechwood - Section 27 (Le char)

280, avenue Beechwood

Ottawa (Ont.)



Date : Le lundi 13 mai 2024



Heure : 19 h HAE

Les représentants des médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire avant 14 h HAE le lundi 13 mai en fournissant leur nom et leur organe de presse à [email protected].

Veuillez nous faire savoir si vous avez des besoins en matière d'accessibilité et nous travaillerons avec vous pour permettre votre participation.

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

10 mai 2024 à 15:09

Communiqué envoyé leet diffusé par :