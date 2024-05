Semaine de la police 2024 : pour une meilleure compréhension du travail policier





QUÉBEC, le 10 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec souligne la tenue de la Semaine de la police 2024, qui se déroulera du 12 au 18 mai sous le thème Mieux se comprendre : la police et le citoyen.

Ce thème vise à mieux faire connaître le travail des policiers dans un contexte où les attentes des citoyens évoluent au rythme de différents enjeux sociaux. Cette semaine thématique permet de mettre en valeur les aspects méconnus de la profession tels que les pratiques innovantes, les actions concertées avec les partenaires et plusieurs réalisations positives des organisations policières auprès du public. C'est également une occasion privilégiée d'inviter la population à s'intéresser tant aux approches et aux méthodes d'intervention policière qu'aux droits et aux obligations des citoyens dans leurs interactions avec les policiers. D'ailleurs, de nombreuses activités destinées au public sont organisées partout au Québec par les corps policiers et d'autres partenaires à cette fin.

Citation :

« Le fait de bien se comprendre mutuellement ne peut être que bénéfique pour relever les défis de notre société et accroître la protection de la population. Je profite de la Semaine de la police pour rendre hommage aux policiers et aux policières qui assurent chaque jour la sécurité des collectivités aux quatre coins du Québec. C'est un métier exigeant, qui leur demande d'intervenir dans toutes sortes de situations, parfois au péril de leur vie. Je les remercie de leur contribution au maintien de la paix publique et à notre protection. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

La Semaine de la police existe depuis 1971 au Québec.

Pendant cette semaine thématique se tient la Journée de reconnaissance policière. Cet événement permet au ministère de la Sécurité publique d'exprimer sa gratitude et sa fierté envers les policiers et les policières du Québec en remettant des décorations et des citations, et d'honorer des citoyens ou des organismes s'étant démarqués de façon exceptionnelle lors d'une intervention policière.

Liens connexes :

Semaine de la police | Gouvernement du Québec (Québec.ca)

10 mai 2024 à 14:49

