Le Grand McDon(MD) amasse la somme record de 8,9 millions de dollars, ce qui porte le total à plus de 100?millions de dollars pour les familles au Canada





Les collectivités au Canada continuent de s'unir pour le Grand McDon, afin de soutenir les familles d'enfant malade au Canada et d'autres organismes de bienfaisance pour enfants au Canada.

TORONTO, le 10 mai 2024 /CNW/ - McDonald's du Canada est fière d'annoncer les résultats des efforts déployés lors du Grand McDonMD de cette année, alors qu'une autre année record a été enregistrée! Cette année, les clients, les franchisés et les équipiers de McDonald's se sont réunis comme jamais pour soutenir la cause et amasser plus de 8,9 millions de dollars au profit de l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD (OMRMMD) et d'autres organismes de bienfaisance locaux pour enfants au Canada.

L'immense soutien de l'événement de cette année a contribué à rendre le 30e Grand McDon ici au Canada digne d'être célébré pour une autre raison. Grâce à tout ce soutien, le Grand McDon a officiellement dépassé les 100 millions de dollars amassés depuis la première édition tenue au Canada en 1977.

Michèle Boudria, présidente et chef de la direction de McDonald's du Canada, a tenu exprimer sa gratitude ainsi : « Nous nous réjouissons de la réponse et du soutien incroyables que nous avons reçus lors du Grand McDon cette année, alors que nous avons dépassé la barre des 100 M$ amassés au cours des 30 derniers Grand McDon. Le Grand McDon a un profond impact sur les familles au Canada. Cela ne serait pas possible sans la générosité de nos clients, de nos équipiers et de nos franchisés, qui ont rendu possible la tenue de cette journée. »

Les fonds amassés lors du Grand McDon servent directement à fournir des services essentiels et un soutien aux familles hébergées dans un manoir ou une salle familiale de l'OMRM partout au Canada, dont de l'hébergement, des repas, un soutien en santé mentale et en mieux-être, et plus encore, pendant que leur enfant reçoit des soins médicaux à un hôpital à proximité.

« L'OMRM est un pilier essentiel du soutien aux familles d'enfant malade partout au Canada, grâce à des programmes et à des services qui procurent un sentiment d'appartenance communautaire, éliminent les obstacles, soudent les familles et favorisent la guérison lorsque les enfants doivent recevoir des soins de santé, loin de la maison. Et avec quatre familles sur cinq qui sont incapables d'obtenir du soutien en raison d'un manque d'espace, l'OMRM n'a jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui. Grâce au généreux soutien de McDonald's du Canada, des équipes des restaurants et des clients, lors du Grand McDon et tous les jours, l'OMRM peut continuer à prendre soin des familles partout au Canada afin qu'elles puissent en retour se concentrer sur ce qui compte le plus : leur enfant malade », a déclaré Kate Horton, chef de la direction de l'OMRM du Canada.

En plus d'appuyer l'OMRM lors du Grand McDon, McDonald's du Canada, en collaboration avec ses franchisés indépendants, ses équipes en restaurant et ses clients, offre son soutien tout au long de l'année grâce à des programmes comme le « Un p'tit plus pour l'OMRM », qui permet d'arrondir le total d'une commande au dollar supérieur, les dons aux bornes de commande et les boîtes de dons, ainsi qu'en versant une partie du produit de la vente de chaque Joyeux festinMD et biscuit de l'OMRM vendus pour soutenir les familles hébergées par l'OMRM dans les collectivités partout au Canada.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près d'un million de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un océan aux deux autres, dans les restaurants de franchisé et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

À propos de l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada (OMRMMD du Canada )

Au Canada, deux familles sur trois vivent à l'extérieur des villes ayant un hôpital pour enfants et doivent se déplacer pour des traitements médicaux lorsque leur enfant est gravement malade. Les bienfaits de l'OMRM au Canada sont considérables puisqu'à ce jour, un Canadien sur quatre a été hébergé à l'OMRM ou connaît quelqu'un qui l'a été. Les 16 Manoirs Ronald McDonaldMD sont un deuxième chez-soi pour des familles dont l'enfant est traité dans un hôpital à proximité. Les 18 Salles familiales Ronald McDonaldMD, de leur côté, offrent aux familles une oasis de paix et de détente dans l'enceinte même de l'hôpital. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous à omrmcanada.ca .

SOURCE McDonald's Canada

10 mai 2024 à 14:28

Communiqué envoyé leet diffusé par :