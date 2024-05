Bunzl Canada développe la culture de la durabilité avec l'initiative « For Better »









BURLINGTON, Ontario, 10 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bunzl Canada a annoncé aujourd'hui les résultats de la campagne inaugurale de marque en matière de développement durable intitulée Bunzl for Better, qui s'est déroulée tout au long du mois d'avril.

Le chef de file du secteur de la distribution de fournitures d'exploitation essentielles a lancé Bunzl for Better pour formaliser et étendre ses efforts visant à soutenir et à renforcer les communautés et l'environnement au Canada. Il englobera une série d'activités et d'initiatives conçues pour contribuer de manière positive à la durabilité de l'environnement et de la communauté, y compris la « Semaine du don » annuelle de l'entreprise.

« Soutenir nos communautés et réduire l'impact que nous avons sur notre planète est une priorité pour notre organisation », a déclaré John Howlett, président de Bunzl Canada. « Bunzl for Better est un excellent moyen de mettre en commun, sous une seule et même égide, toutes nos initiatives et d'inciter nos employés, nos clients et nos fournisseurs à travailler ensemble au service d'un avenir meilleur. »

Bunzl for Better a été lancé le 1er avril, à l'occasion du Mois de la Terre, et comprend trois initiatives inaugurales. La première consistait en un mois d'efforts déployés par les employés pour les encourager à vivre, au quotidien, de manière plus durable en réduisant leurs émissions, en limitant les déchets et en améliorant la qualité de notre environnement commun. Les employés ont présenté leurs actions durables, de la plantation de jardins à l'organisation de campagnes de recyclage. Leurs initiatives ont été récompensées par une remise des T-shirts floqués « Bunzl for Better » et des dons personnalisés par l'intermédiaire du programme OneTreePlanted .

La deuxième initiative était une promotion de commerce électronique dans le cadre de laquelle Bunzl Canada faisait un don à OneTreePlanted pour chaque commande admissible.

La troisième était une collecte de vêtements organisée par le siège canadien de Burlington, en Ontario, afin de détourner les déchets textiles des décharges tout en soutenant les familles locales dans le besoin.

Grâce à ces initiatives, Bunzl Canada a planté plus de 2 200 arbres dans les forêts canadiennes dans le but de contribuer aux efforts vitaux de reboisement. La collecte de vêtements a permis de sortir plus de 500 livres de déchets textiles des décharges et de les donner à la Compassion Society of Halton - un organisme de bienfaisance local qui fait des dons des vêtements, de nourriture et de ressources communautaires aux gens dans le besoin au moment où ils en ont le plus besoin.

Bunzl for Better continue à développer la culture de la durabilité et de l'autonomisation des communautés, si chère à Bunzl et ses clients. Jenny Lawson, directrice des ressources humaines, a déclaré : « Je vois de nombreux avantages à cette initiative. En plus de ses valeurs de durabilité, d'autonomisation des communautés et de soutien à nos efforts de diversité et d'inclusion, les employés ont l'occasion d'unir leurs forces pour atteindre un objectif commun. Ce type d'engagement est essentiel pour nous permettre d'attirer et de retenir les meilleurs talents. »

Pour plus d'informations sur Bunzl Canada et Bunzl for Better, rendez-vous sur bunzlcanada.ca/sustainability !

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada, Inc. ( bunzlcanada.ca ) fournit les produits et équipements de nettoyage et d'hygiène, les emballages alimentaires et de vente au détail, les produits de sécurité et les fournitures industrielles qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes de fonctionner de manière optimale, tous les jours. La société apporte à ses clients l'avantage d'un approvisionnement mondial, d'une innovation de produits et d'une échelle nationale, combinés à un service local réactif et à une expertise approfondie de la catégorie. Bunzl Canada, Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

À propos de Bunzl Distribution

Bunzl Distribution USA, LLC ( bunzldistribution.com ), dont le siège social est à Saint Louis, Missouri, est la plus grande division de Bunzl plc, un groupe international de distribution et d'externalisation basé à Londres. Avec plus de 100 centres de distribution aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans les Caraïbes, Bunzl fournit une large gamme de produits aux entreprises de transformation alimentaire, aux supermarchés, aux détaillants, aux magasins de proximité et à d'autres utilisateurs.

Demandes de renseignements des médias

Margo Hunnisett

Vice-présidente, Marketing et communications

Bunzl Canada, Inc.

[email protected]

(905) 630-3749

Les photos jointes au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7d051d7e-1eae-45b1-aaf8-00997730f4f5

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/26ee6ad2-015e-491f-9b28-58e407920c90





10 mai 2024 à 11:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :