La campagne du biscuit sourire de Tim Hortons a permis d'amasser près de 18,8 millions de dollars cette année en appui à plus de 600 organismes caritatifs et communautaires au Canada et aux États-Unis





TORONTO, le 10 mai 2024 /CNW/ - Tim Hortons annonce fièrement que la campagne du biscuit sourire 2024 a permis de recueillir près de 18,8 millions de dollars en appui à plus de 600 organismes caritatifs et communautaires au Canada et aux États-Unis.

« Nous tenons à remercier toute la clientèle de Tim qui a soutenu notre campagne du biscuit sourire cette année. Ensemble, grâce à votre générosité et à votre soutien, nous aidons concrètement plus de 600 organismes caritatifs et communautaires », a souligné le président de Tim Hortons, Axel Schwan.

« Je tiens aussi à remercier chaleureusement les propriétaires de restaurant Tim, leurs employés et les bénévoles qui ont décoré à la main plusieurs millions de biscuits sourire pendant sept jours. Beaucoup d'efforts ont été déployés pour récolter un montant aussi incroyable grâce aux biscuits sourire cette année, et il faut une équipe extrêmement dévouée pour y arriver! »

En 1996, la toute première campagne du biscuit sourire avait permis de récolter des fonds pour l'hôpital pour enfants de Hamilton. Depuis, grâce à cet événement annuel, Tim Hortons a versé plus de 129 millions de dollars à des organismes caritatifs et communautaires choisis chaque année par ses propriétaires de restaurant. Ces organismes comprennent des hôpitaux, des groupes de soutien à la communauté, des banques alimentaires et des écoles.

Rhonda Pardy et Greg Crisanti de Dauphin, au Manitoba, sont les propriétaires du restaurant Tim Hortons qui ont vendu le plus de biscuits sourire cette année : plus de 43 500 en sept jours! Puisque Dauphin compte environ 8 000 habitants, cela représente environ cinq biscuits sourire pour chaque habitant de la ville! Les fonds recueillis avec la vente de biscuits sourire à Dauphin iront à la Smilezone Foundation.

Durant les prochaines semaines, les propriétaires de restaurant remettront aux organismes partenaires les chèques du biscuit sourire.

