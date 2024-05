Avis aux médias : les premiers officiers de police à recevoir la distinction Constable Heidi Stevenson's Watch Award seront annoncés le 13 mai





DARTMOUTH, Nouvelle-Écosse, 10 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avis aux médias ? Événement et prises de photos -- Le travail extraordinaire de plusieurs policiers de la Nouvelle-Écosse qui travaillent au quotidien pour retirer les conducteurs aux capacités affaiblies des routes et autoroutes de la province sera reconnu lors de la deuxième présentation des distinctions Constable Heidi Stevenson's Watch Awards le 13 mai prochain.



Les médias sont invités à assister à la cérémonie : Date : Le lundi 13 mai 2024, à 11 heures Endroit : Rotonde du Quartier général de la GRC, 80 avenue Garland, Dartmouth, NS Invités : L'honorable Barbara Adams, Procureure générale et Ministre de la Justice Dennis Daley, Commissaire adjoint, GRC Chef Mark Kane, NS Chiefs of Police Association Tanya Hansen Pratt, présidente nationale, MADD Canada

Les récompenses Constable Heidi Stevenson's Watch Awards sont le fruit d'une collaboration entre MADD Canada, la Nova Scotia Police Chief's Association, la GRC de la Nouvelle-Écosse et le Nova Scotia Department of Justice en hommage à la Constable Stevenson et pour reconnaître les efforts consentis par les officiers de police de la province pour réduire le nombre de tragédies résultant de la conduite avec capacités affaiblies.



La Constable Stevenson a occupé différents rôles durant ses 23 années de service actif au sein de la GRC incluant la spécialisation d'experte en reconnaissance de drogues. Elle était particulièrement fière de son expertise en la matière et était profondément dévouée à rendre les routes de la Nouvelle-Écosse plus sécuritaires. La Constable Stevenson fait partie des 22 personnes assassinées par un tireur en avril 2020 en Nouvelle-Écosse. Elle a reçu la récompense commémorative Terry Ryan pour l'excellence en services de police de MADD Canada à titre posthume pour son travail acharné en prévention de la conduite avec capacités affaiblies.

Veuillez confirmer votre présence en contactant :

Marie Claude Morin, responsable régionale ? Québec, MADD Canada, au 1-800-665-6233 poste 233 ou [email protected]





10 mai 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :