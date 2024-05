Momcozy célèbre la fête des mères avec des économies continues dans le village Momcozy





À l'approche de la fête des mères, Momcozy poursuit ses efforts pour soutenir les mamans du monde entier en lançant des offres exclusives et le Village Momcozy, dont l'objectif est la création d'une communauté de soutien pour toutes les mamans.

Jusqu'au 12 mai, les mamans peuvent profiter d'offres imbattables sur le site officiel de Momcozy, notamment :

20 % de réduction sur l'ensemble du site : Utilisez le code « MDS2024 » pour économiser sur tous les produits.

Utilisez le code « MDS2024 » pour économiser sur tous les produits. 25 % de rabais sur 3 soutiens-gorge, 30 % de rabais sur 4 soutiens-gorge ou plus : Offrez-vous des soutiens-gorge d'allaitement confortables et élégants à des prix réduits.

Offrez-vous des soutiens-gorge d'allaitement confortables et élégants à des prix réduits. Rabais de 65 $ sur les commandes supérieures à 249 $ : Utilisez le code « Buy $249 get 65% off » pour économiser sur votre achat.

: Utilisez le code « Buy $249 get 65% off » pour économiser sur votre achat. Sac à main gratuit et 50 sacs de stockage de lait : Si vous faites partie des 60 premières personnes à passer une commande supérieure à 269 dollars, vous recevrez gratuitement un sac à main et 50 sachets de conservation du lait.

Ces offres exclusives sont la façon de Momcozy de montrer son appréciation pour les incroyables mères qui nous inspirent chaque jour.

Au coeur de la célébration de la fête des mères se trouve le village Momcozy, qui incarne la conviction de la marque selon laquelle la maternité est une affaire collective. Les solutions de produits, divisées en 5 catégories ? Cozy Prepare, Cozy Feeding, Cozy Outing, Cozy Parenting et Cozy Recovery ? répondent aux divers besoins des mères à chaque étape.

Dans chaque catégorie, Momcozy propose des produits phares soigneusement conçus pour améliorer le confort et la commodité de la maternité. Des coussins de grossesse aux tire-laits, en passant par les moniteurs de surveillance, les appareils sonores et les porte-bébés. Chaque article est conçu avec le plus grand soin pour offrir un soutien et une fonctionnalité incomparables.

Parmi les solutions innovantes pour les mamans, voici :

Oreiller de grossesse en U Momcozy déjà primé, offrant un confort incroyable et un soutien de l'ensemble du corps pour les futures mères ; La nouvelle machine sonore Momcozy Sunrise, conçue pour tous les membres de la famille, est dotée d'une délicate alarme MorningSun, de 30 sons apaisants, d'un réglage de volume à 30 niveaux et d'une fonction polyvalente d'horloge numérique, d'alarme et de veilleuse ; Momcozy M5 All-in-One Wearable Breast Pump, parfait pour un allaitement discret en déplacement, qui pompe comme un bébé qui tète, offre 3 modes (stimulation + expression + mixte) et 9 niveaux, et s'adapte parfaitement au soutien-gorge.

« Notre concept du village Momcozy va au-delà de l'offre de produits : il s'agit de bâtir une communauté de soutien et de connexion pour les mères du monde entier. Grâce à cette campagne, nous visons à habiliter les mères et à célébrer la force et la résilience de la maternité », a déclaré un représentant de la marque Momcozy.

Joignez-vous à Momcozy pour célébrer la fête des mères et découvrez le confort et le soutien que vous méritez. Visitez le site officiel de Momcozy pour profiter de ces économies exclusives et explorer la gamme complète de produits de la marque.

À propos de Momcozy

Depuis 2018, Momcozy apporte le meilleur du confort aux mères avec des tire-laits portables, des soutiens-gorge d'allaitement et d'autres produits de soins pour les mamans. Approuvé par 3 millions de mères dans plus de 40 pays, Momcozy est un compagnon pour les femmes de la grossesse au début de la maternité. Grâce à une innovation continue et à un engagement à créer des modèles confortables qui sont les fruits de l'amour, Momcozy gagne en portée et en impact pour faciliter la vie des mamans dans le monde entier.

10 mai 2024 à 05:30

