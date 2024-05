AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT À ENOCH





ENOCH CREE NATION, AB, le 9 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant le logement.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Randy Boissonnault, député fédéral d'Edmonton-Centre et ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités Jason Nixon, ministre des Aînés et des Services communautaires et sociaux de l'Alberta, et Cody Thomas, chef de la Nation crie d'Enoch, pour l'annonce.

Date : Le 10 mai 2024



Heure : 10 h HNR



Lieu : Enoch Cree Nation River Cree Resort and Casino

300 East Lapotac Boulevard,

Enoch, AB T7X 3Y3



Chambre River Cree 12



Stationnement gratuit devant le centre de villégiature et le casino. Le stationnement sud est fermé.





SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

9 mai 2024 à 18:12

Communiqué envoyé leet diffusé par :