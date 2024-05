Décès de M. Christopher Lavoie et de M. Régis Lavoie - Reprise des audiences le 13 mai 2024





QUÉBEC, le 9 mai 2024 /CNW/ - Le Bureau du coroner rappelle que les audiences publiques portant sur les décès de M. Christopher Lavoie et de M. Régis Lavoie reprendront du 13 au 17 mai 2024 au palais de justice de La Malbaie (salle 1.03). L'enquête publique est présidée par la coroner Me Andrée Kronström. Elle est assistée par Me Pierre-Olivier Bilodeau, procureur aux enquêtes publiques, qui est accompagné par Mme Vanessa Nadeau, stagiaire du Barreau du Québec. Les premières journées d'audiences se sont déroulées du 15 au 17 avril et du 29 au 30 avril 2024.

Dates des audiences : du 13 au 17 mai 2024

Heure : 9 h

Lieu : Palais de justice de La Malbaie, salle 1.03

(30, chemin de la Vallée, La Malbaie (Québec) G5A 1A3)

Pour assister aux audiences sur votre ordinateur ou votre appareil mobile (Microsoft Teams) :

Cliquez ici pour participer à la réunion

Pour assister aux audiences par téléphone (audio seulement)

+1 581-319-2194 (numéro payant)

(833) 450-1741 (numéro gratuit)

ID de conférence : 227 084 812 #

Remarques

Il est strictement interdit de prendre des photographies et des captures d'écran, de procéder à des enregistrements audiovisuels et de diffuser une audience en direct ou en différé.

Il sera cependant possible de filmer la salle 15 minutes avant le début des audiences chaque matin.

Vous pouvez consulter la liste des témoins dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca.

