Vecima et VECTOR TECH SOLUTIONS assurent le point de lancement d'Entra® DAA avec ASTA-NET en Pologne





Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) a annoncé aujourd'hui que VECTOR TECH SOLUTIONS déploie les solutions Entra® SC-1D Access Node et Entra® Access Controller (EAC) de Vecima pour ASTA-NET, un fournisseur de télécommunications en Pologne.

Cette collaboration souligne l'engagement de Vecima à étendre sa présence sur le marché européen, VECTOR TECH SOLUTIONS apportant son expertise locale en tant que revendeur de Vecima en Pologne. Le déploiement pour ASTA-NET permet à l'intégrateur polonais de technologies de l'internet et de la communication (TIC), de connaître un succès immédiat auprès de ses clients en introduisant le dispositif innovant Remote MACPHY Device (RMD) de Vecima, basé sur l'architecture d'accès distribué (DAA), sur le marché polonais.

Le SC-1D, pierre angulaire de la famille Entra, est conçu pour permettre aux opérateurs comme ASTA-NET de passer à une architecture plus distribuée, plus efficace et plus évolutive. Le SC-1D simplifie la conception du réseau et améliore l'efficacité opérationnelle en rapprochant les fonctions de la couche PHY de la périphérie du réseau, réduisant ainsi la latence et améliorant la disponibilité de la bande passante.

En complément du SC-1D, le contrôleur d'accès Entra Access Controller (EAC) de Vecima sert de plateforme de gestion centralisée qui orchestre les interactions complexes entre le réseau central et les dispositifs d'accès distribués. L'EAC assure une intégration parfaite et une performance optimale de l'écosystème DAA, en facilitant les fonctions avancées telles que l'allocation dynamique de la bande passante et la virtualisation du réseau.

L'adoption par ASTA-NET de la technologie de Vecima par l'intermédiaire de VECTOR TECH SOLUTIONS représente une étape cruciale dans l'amélioration de son infrastructure réseau afin de fournir des services à large bande de haut niveau. Avec l'Entra SC 1-D et l'EAC, ASTA-NET peut se positionner à l'avant-garde de la révolution numérique.

« Collaborer avec des fournisseurs mondiaux de technologies à large bande tels que Vecima est un véritable honneur », a déclaré Artur Salwach, responsable des ventes chez VECTOR TECH SOLUTIONS. « Nous sommes heureux de pouvoir coopérer avec les leaders mondiaux pour fournir des solutions aux opérateurs de télécommunications polonais tels qu'ASTA-NET et développer leurs activités. »

« Vecima et VECTOR TECH SOLUTIONS sont en phase avec notre objectif commun qui est de faire progresser le secteur des télécommunications en Pologne », a déclaré German Iaryczower, vice-président principal des ventes mondiales et du marketing chez Vecima. « Notre partenariat stratégique continuera à améliorer et à étendre la connectivité dans toute la Pologne. »

Pour plus d'informations sur la plateforme Entra DAA de Vecima, visitez vecima.com/network-access/interoperable-daa-solutions.

À propos d'ASTA-NET

ASTA-NET, une entreprise du groupe ASTA, présente sur le marché depuis 1989, est un leader dans la fourniture de services de télécommunications dans le nord de la Grande-Pologne et dans les régions voisines de la voïvodie de Poméranie-Occidentale. ASTA-NET couvre plus de 140 000 foyers et fournit des services à plus de 63 000 clients particuliers et professionnels. Son succès repose sur des investissements audacieux et permanents dans le développement de réseaux et de produits. Le trésor d'ASTA-NET est son personnel qualifié ? passionnés de technologie et personnes faisant des besoins des clients leurs priorités. L'objectif de l'entreprise est d'être l'opérateur de premier choix, c.-à-d. le fournisseur le plus souhaitable de services multimédias.

À PROPOS DE VECTOR TECH SOLUTIONS

Intégrateur polonais qui conçoit et implémente des solutions TIC modernes, répondant aux besoins croissants du marché. VECTOR TECH SOLUTIONS soutient des organisations de divers secteurs, garantissant des services de haute qualité dans le domaine des technologies optiques, de l'alimentation électrique ininterrompue, de la cybersécurité, des infrastructures informatiques et des réseaux IP. Les services fournis reposent sur une bonne compréhension des activités des clients et sur des connaissances technologiques certifiées. Tout ce qu'ils ont appris au cours de nombreuses années en menant des projets importants et complexes leur permet d'adapter leurs solutions à des enjeux commerciaux variés et à multiples facettes. Pour en savoir plus, consultez vectortechsolutions.com.

À propos de Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) est aux avant-postes de l'évolution mondiale vers les réseaux multigigabits et riches en contenu du futur. Nos talentueux collaborateurs proposent des logiciels et des services à l'épreuve du futur, ainsi que des plateformes intégrées qui alimentent des réseaux de diffusion vidéo à haut débit, qui surveillent et gèrent le transport réseau et qui transforment les expériences chez les particuliers, dans les entreprises et partout où les gens se connectent. Nous aidons nos clients à faire progresser leurs réseaux grâce à des solutions basées sur le cloud qui permettent à leurs abonnés de bénéficier de débits révolutionnaires, d'une qualité vidéo supérieure et de nouveaux services exceptionnels. La connectivité est source de puissance ? elle permet aux gens, aux entreprises et aux communautés de croître et de prospérer.

Rendez-vous sur vecima.com pour en savoir plus.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

9 mai 2024 à 13:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :