Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce une aide financière pour renforcer la compétitivité et la résilience de l'industrie des fruits tendres





VINELAND STATION, ON, le 9 mai 2024 /CNW/ - Vance Badawey, secrétaire parlementaire du ministre des Transports et député de Niagara-Centre et Chris Bittle, secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et député de St. Catharines, annonceront, au nom de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, un financement visant à aider les producteurs de fruits tendres à réduire leur impact environnemental tout en demeurant compétitifs.

Activité

Annonce

Date

Le 10 mai 2024

Heure

11 h (heure locale)

Lieu

Centre de recherche et de développement de Vineland - Ferme expérimentale de Vineland

3310, boul. Marina

Vineland Station (Ontario) L0R2E0

