Konica Minolta célèbre les prix de la FSEA de ses clients

MISSISSAUGA, Ontario, 09 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. (Konica Minolta), chef de file des solutions d'impression et d'emballage commerciales et industrielles, est ravie d'annoncer qu'un projet réalisé avec son équipement d'impression industrielle par son client Print Panther Direct*, en Ontario, s'est vu remettre le prix Best of Show de la meilleure utilisation de l'embellissement numérique par la Foil & Specialty Effects Association (FSEA) à la 31e édition des prix annuels Gold Leaf Awards. C'est la deuxième année consécutive où un client de Konica Minolta remporte cette distinction.



Dans le cadre de ce concours sont évaluées des solutions d'impression et d'emballage qui utilisent un vaste éventail de techniques de finition, comme la dorure, le gaufrage, le vernissage spécialisé, le contrecollage de film, la découpe laser ou à l'emporte-pièce et les applications de dorure à froid. L'organisation a reçu un nombre record de candidatures provenant de partout dans le monde, notamment des États-Unis, du Canada, de l'Inde, de l'Italie, de la Suisse, de la Pologne, du Danemark, du Royaume-Uni, du Japon, de l'Afrique du Sud et de Taïwan. Les gagnants de l'or, de l'argent et du bronze ont été honorés dans 53 catégories au cours d'une réception tenue le mercredi 10 avril à la Print Embellishment Conference, à Dallas (Texas).

L'un des deux prix Best of Show, soit celui de la meilleure utilisation de l'embellissement numérique, a été décerné à Print Panther Direct pour l'Extreme Digital Guide 4, initialement soumis dans la catégorie de la meilleure utilisation de l'embellissement numérique ? guide d'inspiration. L'équipe de Print Panther Direct a créé ce portfolio d'applications Extreme Digital Guide 4 de Konica Minolta pour montrer aux clients les améliorations pouvant être apportées aux produits imprimés. La presse numérique de l'entreprise offre des fonctions d'embellissement impressionnantes, dont l'impression CMJN, la dorure, une deuxième passe d'impression CMJN et le vernissage. Chaque page du portfolio a été élaborée pour repousser les limites en utilisant plusieurs méthodes. Print Panther Direct a aussi remporté les prix Gold Leaf Awards de la meilleure utilisation de la dorure numérique (carton) et de la meilleure utilisation du vernis numérique (adhésif sur vernis) pour sa série d'affiches Freida par Francisco Herrera.

De plus, 11 autres clients de Konica Minolta ont aussi remporté des prix à l'événement annuel de la FSEA, dont 6 qui en ont reçu plus d'un, pour une récolte totale de 23 prix. Voici les gagnants :

Admore, Inc., Macomb (Michigan) : Silver Leaf Award de la meilleure utilisation de la dorure ou du gaufrage ? dossiers de présentations, pour Amaizing Folders; Bronze Leaf Award de la meilleure utilisation de l'impression numérique à jet d'encre avec vernis, pour Amaizing Folders.

Blue Ocean Press, Fort Lauderdale (Floride) : Bronze Leaf Award de la meilleure utilisation du pliage unique, pour Oculus ? Save the Date; Silver Leaf Award de la meilleure utilisation de la dorure numérique (autopromotion), pour On The Wave of Innovation ? The Great Wave Off Kanagawa.

Cereus Graphics, Phoenix (Arizona) : Silver Leaf Award de la meilleure utilisation de la dorure ou du gaufrage ? cartes de souhaits (autopromotion), pour Holiday Greetings; Gold Leaf Award de la meilleure utilisation de la dorure ou du gaufrage ? dépliants de publicité directe (numérique), pour Cereus Digital Embellishment; Bronze Leaf Award de la meilleure utilisation de la dorure numérique (autopromotion), pour 50 th Anniversary.

Anniversary. DMS Color, Pelham (Alabama) : Gold Leaf Award de la meilleure utilisation de l'impression numérique à jet d'encre avec vernis, pour Breakline Kiwi.

Elite Print Finishing, Burlington (Caroline du Nord) : Bronze Leaf Award de la meilleure utilisation de la dorure ou du gaufrage ? carton à plier (autopromotion), pour EPF Bourbon Box; Silver Leaf Award de la meilleure utilisation de la dorure ou du gaufrage ? promotions ou brochures destinées au client, pour NC Museum of History; Silver Leaf Award de la meilleure utilisation de la dorure ou du gaufrage ? affiches, pour Sabine Hot Pink; Gold Leaf Award de la meilleure utilisation de la dorure ou du gaufrage ? affiches, pour Freedom of My Press and Pistil Whipped (OceanGrown804).

Gold Leaf Print & Packaging, Pelham (Alabama) : Bronze Leaf Award de la meilleure utilisation de la dorure numérique (carton), pour Avocorto Slide Box; Bronze Leaf Award de la meilleure utilisation de la dorure numérique (adhésif sur vernis), pour Avorcorto Slide Box.

NAPCO USA, Sparta (Caroline du Nord) : Bronze Leaf Award de la meilleure utilisation de la dorure ou du gaufrage (autopromotion), pour NAPCO USA Greatest Hits.

PostPress Specialties, Independence (Missouri) : Gold Leaf Award de la meilleure utilisation de la dorure ou du gaufrage ? boîtes rigides, pour BBQ Sampler 3 Pk Box.

The SeidIs's Bindery Inc., Houston (Texas) : Silver Leaf Award de la meilleure utilisation de la dorure numérique (carton), pour Happy New Year 2024 Champagne Bottle Wrap, Topper & Hanger.

SunDance, Orlando (Floride) : Silver Leaf Award de la meilleure utilisation de la dorure ou du gaufrage ? couvertures de livres souples, pour Ferman Wood Art Collection Exhibit Book.

Team Concept Printing, Carol Stream (Illinois) : Silver Leaf Award de la meilleure utilisation de la dorure ou du gaufrage ? annonces ou invitations (créatif), pour Beyond the Diamond White Sox; Silver Leaf Award de la meilleure utilisation de la dorure ou du gaufrage ? dépliants de publicité directe (numérique), pour Team Lux FX.



«?Nous sommes toujours impressionnés par la créativité dont font preuve nos clients lorsqu'ils utilisent nos appareils pour produire des pièces attrayantes qui se distinguent sur le marché, et sommes ravis de voir qu'ils sont si nombreux à recevoir des prix pour leurs innovations, se réjouit Frank Mallozzi, président de l'impression industrielle et de l'impression de production chez Konica Minolta. Félicitations à tous les gagnants du concours cette année. C'est un événement électrisant qui permet à l'industrie de présenter des applications de calibre mondial en recourrant à des technologies d'impression numérique de pointe.?»

Pour en savoir plus sur les produits d'embellissement et d'impression décorative de Konica Minolta, cliquez ici.

*en anglais seulement

Au sujet de Konica Minolta

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c'est toujours cet objectif qui l'anime aujourd'hui. Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité grâce aux solutions pour un milieu de travail connecté et futé . Parmi ses technologies d'affaires, on retrouve des services de TI, la gestion intelligente de l'information, des solutions de sécurité vidéo et des services d'impression gérés ainsi que des technologies de bureau et des solutions d'impression industrielle et commerciale. Par ses efforts soutenus, l'entreprise a la chance d'être continuellement reconnue pour la qualité de ses produits et services. Par exemple, elle a figuré de nombreuses fois au palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés; été finaliste dans la catégorie des logiciels de TI aux World Technology Awards; été reconnue par Brand Keys comme la meilleure marque en matière de fidélité des clients dans la catégorie des appareils multifonctions ; et a reçu les prix BLI « A3 Line of the Year » 2021 et « Most Colour Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence pour sa gamme bizhub i-Series .

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Konica Minolta et suivez l'entreprise sur LinkedIn , YouTube , Facebook , Twitter (@KonicaMinoltaCA) , et Instagram !

Au sujet de Print Panther

Print Panther Direct est un atelier d'imprimerie commercial primé. Fournissant une solution créative pleinement intégrée pour l'impression embellie haut de gamme, Print Panther a un passé riche en innovation par son utilisation de l'embellissement, des encres spécialisées et des finis. Communiquez avec Print Panther pour en savoir plus sur ses services d'impression numérique, de dorure et de vernis numériques, d'impression grand format, de reliure et de finition. La présidente de l'entreprise, Christine Yardley, est également fondatrice de eatprintlove.com, une plateforme de ressources pour les designers, les imprimeurs et toute autre personne intéressée par la conception et la fabrication de produits d'impression.

Au sujet de la FSEA

La Foil & Specialty Effects Association (FSEA) est la référence de l'industrie de la finition et la décoration de matériel imprimé et contribue à la renforcer en proposant des ateliers de formation, des sondages statistiques, des outils de conception et de référence ainsi que des événements et des conférences techniques. Pour en savoir plus, visitez le www.fsea.com .

