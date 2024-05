Rappel : Le SCFP 1190, qui représente les travailleuses et travailleurs touristiques du N.-B., abordera le voyage dispendieux en Europe de la ministre Scott-Wallace





Les membres du SCFP 1190, qui représente 550 travailleuses et travailleurs du secteur touristique du Nouveau-Brunswick, tiendront une conférence de presse ce jeudi sur la semaine de vacances en Europe de la ministre du Tourisme, Tammy Scott-Wallace, qui a coûté plus de 40 000 $ aux contribuables, sans aucun bénéfice pour la population néo-brunswickoise, alors que son ministère sabre les heures de travail et met en péril le gagne-pain des travailleuses et travailleurs touristiques de notre région.

QUOI : Les travailleuses et travailleurs touristiques du Nouveau-Brunswick aborderont le voyage dispendieux en Europe de la ministre Scott-Wallace QUI : Travailleuses et travailleurs touristiques du N.-B. Jonathan Guimond, Président du SCFP 1190 Stephen Drost, Président du SCFP?Nouveau-Brunswick QUAND : Jeudi 9 mai 2024 à 13 h OÙ : Salle Restigouche, Crowne Plaza Fredericton 659, rue Queen, Fredericton (Nouveau-Brunswick) Personnes-ressources : Hugh Pouliot, Service des communications du SCFP [email protected] / 613-818-0067 Danika Dupuis Parker, Représentante nationale du SCFP [email protected] / 506-857-2816

Contexte : Le SCFP 1190 représente près de 550 travailleuses et travailleurs du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, dont la grande majorité occupe un emploi occasionnel sans avantages, souvent depuis plus de 20 ans. Ces employé(e)s travaillent dans les parcs et les attractions de la province, notamment le Village historique acadien, Kings Landing, le parc provincial Mont-Carleton, le parc provincial de la plage Parlee, le parc provincial de la plage Murray, le Parc Sugarloaf, le parc provincial de l'anse Herring, le parc provincial de la République, le pavillon Larry's Gulch, le parc provincial des rochers Hopewell, le parc provincial North Lake, le parc provincial New River Beach et le parc provincial Mactaquac.

