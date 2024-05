Montréal redistribue les sommes prévues en 2024 à ses grands festivals





MONTRÉAL, le 9 mai 2024 /CNW/ - Soucieuse de répondre aux besoins criants des grands festivals et événements montréalais, le comité exécutif a approuvé, mercredi, la redistribution de la somme de 600 000 $ initialement prévue pour le Festival Juste pour rire 2024, aux événements soutenus pour le Fonds pour les festivals et événements majeurs (FFEM).

Cet exercice de redistribution, qui sera effectué par le Service de la culture, permettra de donner aux festivals et aux événements majeurs de Montréal un soutien financier supplémentaire, alors qu'ils doivent composer avec un contexte économique difficile.

« Alors que les festivals vivent une grande période de turbulence économique, notre administration a saisi une occasion unique d'offrir une aide financière ponctuelle au milieu culturel montréalais. L'écosystème culturel est un pilier central du dynamisme économique de la métropole et de son ADN. Nous invitons chaleureusement la population et les visiteurs à profiter des festivals et de tout ce que Montréal a à offrir cet été », a déclaré la responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au sein du comité exécutif, Ericka, Alneus.

En tout, 16 festivals et événements profiteront de sommes bonifiées cette année :

Comité de la Fête nationale de la St-Jean inc. ;

Festival du Nouveau Cinéma de Montréal ;

Festival Fantasia ;

Festival TransAmériques ;

Fierté Montréal ;

Fondation Québec Cinéma - Rendez-vous Québec cinéma (RVQC) ;

L'Auguste Théâtre - Noël dans le parc ;

Les Francofolies de Montréal inc. ;

M.A.D. Collectif - Festival M.A.D. ;

Momenta - Biennale de l'image ;

MUTEK ;

Productions Nuits d'Afrique inc. - Festival International Nuits d'Afrique (FINA) ;

Salon du livre de Montréal ;

TERRES EN VUES, Société pour la diffusion de la culture autochtone - Festival Présence Autochtone ;

TOHU - Cité des Arts du Cirque - Montréal complètement cirque;

Temps des fêtes 2024 - Appel à projets exceptionnel.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

9 mai 2024 à 10:21

