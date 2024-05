Nordic et Sisvel harmonisent l'octroi de licences SEP pour l'IoT cellulaire





Un nouvel accord a été annoncé entre Nordic Semiconductor et l'administrateur de la communauté de brevets Sisvel pour l'octroi de licences de brevets essentiels à la norme (SEP) portant sur les technologies cellulaires LTE-M et NB-IoT. Cet accord crée un cadre pour un accès facile et transparent aux normes de la technologie radio LTE-M et NB-IoT pour une gamme diversifiée d'applications d'IoT.

Plus précisément, cette initiative offre aux fabricants d'appareils IoT un moyen simple et efficace d'obtenir des licences de produits finis auprès de plus de 30 propriétaires de brevets détenant des SEP LTE-M et NB-IoT, par l'intermédiaire de Nordic en tant que fournisseur de modules cellulaires.

L'accord répond aux défis posés par la diversité du marché de l'IoT cellulaire, dans lequel une multitude d'entreprises innovent, de startups à des sociétés établies. Le large éventail d'initiatives importantes déployées dans des domaines tels que la santé intelligente, l'énergie intelligente, les villes intelligentes et le suivi des actifs risque actuellement d'être bloqué en raison du manque de prévisibilité et de transparence dans l'accès et le coût des licences SEP.

En proposant des licences standardisées, cet accord réduira l'incertitude commerciale et la possibilité de litiges. Les entreprises pourront ainsi se concentrer sur ce qu'elles font le mieux : développer de nouveaux produits et services innovants pour le marché de l'IoT.

« Nordic Semiconductor a toujours été à la pointe de la technologie sans fil et nous comprenons l'importance de licences accessibles et standardisées pour l'avancement de l'industrie de l'IoT », déclare Øyvind Birkenes, vice-président directeur Long Range de Nordic. « Nous pensons que cette solution constitue une étape importante vers un avenir plus efficace pour le développement de l'IoT cellulaire. »

« Nous sommes ravis de disposer d'un programme de licence unique pour l'IoT cellulaire soutenu par plus de 30 détenteurs de brevets et nous pensons que ce nouvel accord avec Nordic répond à un besoin essentiel dans l'écosystème de l'IoT », déclare Mattia Fogliacco, directeur général de Sisvel. « Notre objectif est de créer un environnement de licence équilibré et transparent qui favorise l'innovation et la croissance pour toutes les parties prenantes. »

« Nous avons travaillé dur avec Sisvel et les propriétaires de SEP dans son pool au cours de l'année dernière pour négocier cet accord, car le marché de l'IoT a un besoin urgent de transparence et de prévisibilité », déclare Kristian Sæther, directeur de produit de Nordic chargé de l'IoT cellulaire. « Les licences SEP existantes dans le domaine de l'IoT sont en suspens, ce qui plonge dans l'incertitude d'innombrables PME du monde entier qui développent des produits sans fil. Ce nouvel accord offre efficacité et prévisibilité à nos clients. Nous avons hâte de voir nos pairs et nos concurrents reconnaître l'importance de ce travail et de rejoindre cette solution commune afin que l'ensemble du marché de l'IoT cellulaire puisse fonctionner avec plus de prévisibilité et sur un pied d'égalité. »

À propos de Sisvel

Sisvel est animée par la conviction que la collaboration, l'ingéniosité et l'efficacité sont des éléments essentiels pour répondre aux besoins des titulaires de brevets et de ceux qui souhaitent accéder à leurs technologies. Sur un marché complexe et en constante évolution, notre principe directeur est de créer des conditions équitables grâce à l'élaboration et à la mise en oeuvre de solutions de commercialisation souples et accessibles.

www.sisvel.com

À propos de Nordic Semiconductor

Nordic Semiconductor est un fournisseur de solutions de connectivité sans fil complètes de bout en bout, avec une position de leader mondial dans le domaine du Bluetooth Low Energy, et un leader émergent dans les technologies de l'IoT cellulaire, NR+ et Wi-Fi sans fil, Matter, Thread, Zigbee et la gestion de l'énergie. Les solutions sans fil à faible consommation de l'entreprise permettent à des millions d'appareils IoT de se connecter. Grâce à l'innovation de Nordic, ses clients et partenaires du monde entier améliorent la société et les vies en prenant en charge des solutions plus intelligentes, plus sûres et plus durables. Le matériel, les logiciels et les outils de développement de Nordic sont parmi les plus avancés au monde, et l'entreprise offre une expérience complète aux développeurs en proposant des solutions sans fil à très faible consommation faciles à mettre en oeuvre, avec la meilleure prise en charge possible.

www.nordicsemi.com

