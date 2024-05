Des prix justes et transparents chez HGrégoire : Six concessions reçoivent la reconnaissance du meilleur prix AutoTrader





Six concessions du groupe HGrégoire ont remporté le prix AutoTrader "Voté Meilleur Prix", remis aux concessionnaires offrant les meilleures offres du pays. Cette reconnaissance est offerte aux concessionnaires dont les annonces obtiennent le plus souvent la mention « Super prix » ou « Bon prix » tout au long de l'année.

« Nous sommes très heureux de remporter ce prix année après année, cela nous confirme que nos efforts visant à offrir des prix concurrentiels en toute transparence portent leurs fruits, explique John Hairabedian, président de HGrégoire. Tout en jumelant ces meilleurs prix à notre expérience d'achat sans frictions, on s'assure de prioriser la satisfaction de notre clientèle. »

Voici la liste des succursales lauréates :

HGrégoire Carignan

1840, Chemin Chambly, Carignan, QC J3L 4N3

HGrégoire Drummondville

825, Boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2C4

HGrégoire INFINITI Laval

1950, boulevard Chomedey, Laval, QC H7T 2W3

HGrégoire Vaudreuil

111 rue Joseph-Carrier, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 5V5

HGrégoire Saint-Eustache

625, Rue Dubois, Saint-Eustache, QC J7P 3W1

HGrégoire Saint-Léonard

6170, boul. Métropolitain, St-Léonard, QC H1S 1A9

À propos de HGrégoire

Fondée en 1993 et célébrant plus de 30 ans de service cette année, HGrégoire s'engage à simplifier le processus d'achat d'un véhicule en s'appuyant sur des valeurs d'excellence, de transparence, d'utilisation judicieuse de la technologie et d'une rafraîchissante philosophie axée sur le client. Forte d'une équipe passionnée d'amateurs d'auto, HGrégoire exploite des concessions au Québec, et aux États-Unis, offrant des véhicules neufs et d'occasion.

Pour en savoir plus, visitez www.hgregoire.com.

9 mai 2024 à 10:05

