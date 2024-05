L'exposition la plus audacieuse de l'année ouvre ses portes au Musée des sciences et de la technologie du Canada





OTTAWA, ON, le 9 mai 2024 /CNW/ - Une nouvelle exposition primée au Musée des sciences et de la technologie du Canada invite les visiteurs à mettre au défi leurs idées reçues et à découvrir une des ressources mondiales infinies les plus incomprises... Les crottes!

Développée par le Musée de la civilisation de Québec, l'exposition a connu un énorme succès et reçu les éloges des visiteurs et des critiques, à Québec et ailleurs. Présentée comme étant son exposition la plus audacieuse, elle est manifestement devenue la plus populaire grâce à son approche aventureuse, amusante et fascinante d'un sujet important qui a des impacts sur toute la planète.

Cette exposition tant attendue sera au Musée des sciences et de la technologie du Canada à Ottawa du 10 mai 2024 au 5 janvier 2025. Oh merde! Repensons les déchets humains est présentée par Bonterra, gamme de produits fabriqués par Produits Kruger.

À la fois sérieuse et ludique, elle explore chaque facette des déjections humaines à travers les lentilles de la microbiologie, de l'anatomie, de l'histoire et de la culture, ainsi que de l'art, de l'ingénierie et de l'environnement. L'exposition propose aux visiteurs de tous âges une incursion qui les divertira et les amusera, tout en suscitant la réflexion sur d'importants enjeux environnementaux et sociaux que nous devons gérer collectivement dans l'espoir d'imaginer un avenir plus durable pour notre planète.

Grâce à plus de 200 artefacts et documents d'archives, d'images fascinantes, de vidéos, d'espaces immersifs et d'éléments interactifs, les visiteurs auront la chance de mieux comprendre l'impact des inégalités présentes dans les collectivités du Canada et du monde, et les changements qu'ils peuvent adopter pour aider à la gestion des déchets.

Citation

« L'exposition s'attaque à d'importants enjeux sociaux et environnementaux de façon remarquablement amusante, informative et ingénieuse. La gestion des techniques d'assainissement et des déchets biologiques humains constitue un enjeu critique de notre époque. Plus de la moitié de la population mondiale n'a pas accès à des installations sanitaires sécuritaires, notamment à de l'eau potable. Grâce à une occasion d'apprentissage unique pour les gens de tous âges, nous espérons que les visiteurs en ressortiront remplis d'inspiration pour prendre des mesures dans leur propre vie. »

- Lisa Leblanc, directrice générale, Musée des sciences et de la technologie du Canada

À propos d'Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

Ingenium administre les trois musées nationaux des sciences et de l'innovation à Ottawa, soit le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Son Centre Ingenium abrite une collection exceptionnelle d'artefacts, un institut de recherche et le Labo d'innovation numérique. Nos musées, notre contenu numérique intéressant, nos programmes communautaires, nos expositions itinérantes et nos espaces collaboratifs permettent d'éduquer, de divertir et de captiver des publics partout au Canada et ailleurs dans le monde. Notre mandat vise à apporter culture scientifique et inspiration aux gens du Canada, peu importe leur âge, leur capacité, leur identité ou leur milieu.

À propos du Musée de la civilisation

Le Musée de la civilisation fait partie des réseaux québécois et canadien ainsi que du circuit international des grands musées. Ses visiteurs sont invités à découvrir l'histoire et l'expression de la culture québécoise, et celles d'autres sociétés et d'anciennes civilisations. Un des objectifs prioritaires de l'établissement vise à maintenir ouvertes les fenêtres sur le monde. Y parvenir par le dialogue entre les cultures, tout en se concentrant sur l'expérience du Québec, est un autre objectif clé que le Musée de la civilisation s'est fixé depuis plus de 35 ans.

À propos de Produits Kruger

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usages domestique, industriel et commercial. Produits Kruger offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties®, White Swan® et Bonterra®. La gamme de produits Bonterra offre aux consommateurs canadiens des produits de papier à usage domestique axés sur le développement durable, fabriqués au Canada à partir de matériaux provenant de sources responsables, dans des emballages sans plastique et avec une fabrication neutre en carbone. Produits Kruger compte environ 2?300 employés et exploite dix installations de production certifiées FSC® COC (FSC® C-104904) en Amérique du Nord. Pour plus d'informations, visitez www.produitskruger.ca .

SOURCE Ingenium

