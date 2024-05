Rendez-vous national sur le maintien à domicile : un exercice nécessaire, estime Linda Caron





QUÉBEC, le 9 mai 2024 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile, Linda Caron, a assisté avec beaucoup d'intérêt, cette semaine, au Rendez-vous national sur le maintien à domicile, où plus d'une centaine d'organisations et d'experts étaient présents.

Sur la question cruciale des soins et des services à domicile, la députée libérale de La Pinière estime qu'il est essentiel d'être à l'écoute des experts et des personnes sur le terrain au quotidien, car ils sont en mesure de faire des constats lucides et de partager des expériences concrètes. Mme Caron déplore d'ailleurs que la ministre caquiste responsable des Aînés n'ait fait acte de présence que le temps de prononcer son discours pour quitter aussitôt, se privant ainsi de discussions et de témoignages fort instructifs des gens du milieu, et ce, tout au long de cette journée.

Enfin, la porte-parole libérale tient à saluer le travail des organisateurs de ce Rendez-vous qui avait pour objectif de cibler les solutions les plus prometteuses afin de concrétiser le virage maintes fois promis vers les soins et services à domicile et d'améliorer la vie des personnes qui en bénéficient.

Les échanges et les débats entre participants ont d'ailleurs permis de dégager quatre recommandations prioritaires pour réussir ce virage tant attendu :

Mettre en place un cadre légal renforcé (pour faire de l'accès aux soins à domicile un droit); Faire des CLSC la porte d'entrée principale pour les personnes en besoin de soins et services à domicile (en les dotant adéquatement); Assurer une meilleure coordination territoriale au bénéfice des personnes aînées et de leurs proches (via les tables régionales de concertation des aînés); Renforcer la place des soins et services à domicile dans l'organisation du réseau public de santé et services sociaux.

« Ce fut un réel privilège d'assister à cet important événement en matière de maintien à domicile. La ministre responsable des Aînés aurait eu tout intérêt à être présente toute la journée pour entendre les propositions avancées par les gens de terrain qui sont les mieux placés pour définir les besoins et proposer des solutions tangibles. La défense du droit à la dignité des personnes aînées par le biais de politiques publiques inclusives et responsables en matière de maintien à domicile est incontournable pour une société qui se respecte. Je félicite la Coalition pour la dignité des aînés pour son engagement indéfectible ainsi que l'ensemble des participants pour leur contribution précieuse. »

- Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile

