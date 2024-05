/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Boissonnault annonce le lancement du processus de sélection pour le Conseil d'appel en assurance?emploi/





GATINEAU, QC, le 8 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, tiendra un point de presse pour lancer le processus de sélection visant à trouver des Canadiens qui seront nommés par la gouverneure en conseil pour siéger au Conseil d'appel en assurance?emploi.

Il sera accompagné du sénateur Hassan Yussuff, de Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, et de Ryan Greer, vice-président, Affaires publiques et politique nationale, Manufacturiers et Exportateurs du Canada.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le jeudi 9 mai 2024 Heure : 15 h 45 (HE) Lieu : Édifice Wellington

180, rue Wellington, pièce 325

Ottawa (Ontario)

Remarque à l'intention des médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'annonce doivent envoyer un courriel à [email protected] en indiquant leur nom et le média qu'ils représentent avant 8 h 30 le jeudi 9 mai 2024.

Seuls les membres accrédités de la tribune de la presse peuvent participer en personne à la période de questions. Les médias qui ne sont pas membres de la tribune de la presse peuvent écrire à [email protected] pour obtenir un accès temporaire.\

