GROUPE DYNACOR: L'USINE VETA DORADA REÇOIT LA CERTIFICATION INTERNATIONALE POUR LA GESTION DU CYANURE

Groupe Dynacor Inc. (TSX-DNG) (Dynacor ou la «?Société?»), une société internationale d'exploitation de minerai d'or au service des MAPE (Mineurs artisanaux et à petite échelle), a annoncé aujourd'hui que l'usine Veta Dorada, sa filiale au Pérou, a été certifiée conforme au Code international de gestion du cyanure (Code du cyanure).

La certification a été octroyée par l'Institut international de gestion du cyanure (IIGC) une organisation à but non lucratif établie pour gérer le Code du cyanure et développer et fournir des renseignements sur les pratiques responsables en matière de gestion du cyanure.

« Notre filiale Veta Dorada est la première entreprise qui traite le minerai d'or acquis par les MAPE (Mineurs artisanaux et à petite échelle) à obtenir cette certification avec succès, ce qui nous emplit de fierté. C'est une preuve des actions que nous mettons en place dans le cadre de notre engagement envers le développement durable, » a déclaré Jean Martineau, Président et Chef de la direction du Groupe Dynacor.

Le Code du cyanure est un programme volontaire de l'industrie minière centré sur la gestion sécuritaire et écologiquement responsable du cyanure de la part des entreprises qui produisent de l'or et/ou de l'argent et des entreprises qui fabriquent, entreposent et transportent le cyanure.

« Grâce à l'engagement de l'équipe de notre filiale Veta Dorada, nous faisons partie du Code international de gestion du cyanure. Dans le cadre de notre croissance prévue, nous continuerons à élever nos normes de sécurité, la santé au travail et la protection de l'environnement au cours de nos opérations, » a dit Jean Martineau.

Les parties prenantes peuvent réviser le rapport récapitulatif de l'audit et les accréditations de l'auditeur au site web de l'IIGC : https://cyanidecode.org/

À PROPOS DE DYNACOR

Dynacor, dont le siège social est à Montréal, Canada, est une société industrielle payant des dividendes, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai aurifère acheté de mineurs artisanaux. Dynacor opère présentement au Pérou où son équipe dirigeante possède des décennies d'expérience travaillant auprès des mineurs artisanaux. Elle possède également une propriété d'exploration aurifère (Tumipampa) dans le département d'Apurimac.

La Société a également comme objectif d'étendre ses opérations d'usinage à d'autres juridictions.

Dynacor produit de l'or responsable aussi bien d'un point de vue social qu'environnemental grâce à son programme aurifère PX IMPACT®. Un nombre croissant d'entreprises dans le domaine de la joaillerie, du luxe, de l'horlogerie et des secteurs de l'investissement paient une petite prime additionnelle à notre client et partenaire stratégique pour cet or PX IMPACT®. La prime est ensuite directement investie dans des projets de développement liés à la santé et à l'éducation au profit des communautés de mineurs artisanaux.

Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG).

