Talkdesk recrute Simon Horrocks en tant que directeur pour l'Asie-Pacifique afin de stimuler la croissance régionale de l'entreprise comme innovateur en matière d'intelligence artificielle

Talkdesk®, Inc., leader mondial des centres de contact basés sur l'IA pour les entreprises de toutes tailles, a annoncé aujourd'hui que Simon Horrocks a rejoint Talkdesk comme directeur de l'Asie-Pacifique (APAC) pour aider à stimuler la croissance et l'expansion continues de l'entreprise en tant que leader de l'intelligence artificielle (IA) dans le domaine de l'expérience client (CX).

M. Horrocks rejoint Talkdesk avec plus de 30 ans d'expérience dans la vente, à la tête d'équipes de startups et de grandes organisations dans la région APAC. Basé à Sydney, en Australie, il se concentre sur l'accélération de la mise sur le marché et l'expansion commerciale de Talkdesk en Australie et Nouvelle-Zélande (ANZ) et en Asie du Sud-Est. La nomination de M. Horrocks souligne à nouveau l'engagement de l'entreprise à devenir un leader du CX orienté sur l'IA au sein de l'APAC, tandis que Talkdesk finalise ses plans pour un cloud régional en Australie et une expansion régionale supplémentaire.

M. Horrocks a rejoint Talkdesk en provenance de Harness.io, où il a mené la charge sur le marché APAC tandis que la startup américaine de plateforme de livraison de logiciels cherchait à s'imposer dans la région. Il a auparavant travaillé avec plusieurs entreprises technologiques de premier plan dans la région APAC, notamment AppDynamics, Cisco, IBM et ScienceLogic.

Outre l'embauche de M. Horrocks, Talkdesk a récemment promu Miles Ennis au poste de responsable des ventes mondiales et annoncé la nomination de Munil Shah au poste de directeur technique (CTO) de l'entreprise. Ces nominations font suite à la récente annonce du lancement par Talkdesk de plusieurs innovations révolutionnaires et inédites dans le secteur de l'intelligence artificielle générative (GenAI) en matière de CX, notamment Talkdesk Ascend Connect, Talkdesk Autopilot for Banking, Talkdesk Autopilot for Retail et Talkdesk Autopilot for Healthcare. Sous la houlette de ces nouveaux dirigeants, Talkdesk capitalisera sur une vaste opportunité mondiale, car les entreprises se tournent vers la puissance de la GenAI pour les aider à innover et à développer leurs activités, à améliorer l'expérience des clients et à harmoniser les opérations.

Talkdesk est à l'avant-garde de l'industrie CX, aidant les entreprises du monde entier à bénéficier d'une nouvelle ère d'automatisation et d'intelligence grâce aux solutions de centre de contact basées sur l'IA de Talkdesk.

La société a été nommée leader dans le rapport G2 Spring 2024 Grid® pour la catégorie Centre de contact avec plus de 1 800 notes à cinq étoiles et a été classée n° 1 dans plusieurs catégories, y compris les Résultats d'entreprise et l'Indice d'utilisabilité pour le personnel de centre de contact, sur la base de commentaires authentiques des clients. Plus récemment, TrustRadius a décerné à Talkdesk plusieurs 2024 Top Rated Awards pour les centres de contact, l'optimisation de la main-d'oeuvre des centres d'appel, l'enregistrement des appels et la voix sur IP (VoIP).

Citations à l'appui

William Welch, président et directeur de l'exploitation de Talkdesk, déclare : « L'APAC est un marché important pour Talkdesk. Avec Simon à ce poste de direction critique au sein de notre organisation de vente, nous pouvons stimuler la croissance et le succès dans la région. La GenAI offre aux entreprises des possibilités inégalées d'améliorer l'expérience client, et Talkdesk sera en mesure d'aider un plus grand nombre d'organisations dans le monde à en récolter les fruits. »

Simon Horrocks, vice-président de l'APAC chez Talkdesk, déclare : « Talkdesk est à la pointe des innovations en matière de GenAI dans les centres de contact, à un moment où les entreprises ont plus que jamais besoin d'offrir une expérience client transparente. Talkdesk est déjà utilisé par certaines des plus grandes banques, détaillants en ligne et BPO de l'APAC, et je suis honoré de rejoindre la société à un moment aussi passionnant afin de poursuivre la dynamique d'expansion mondiale de l'entreprise. »

À propos de Talkdesk

Talkdesk ® est un leader mondial des centres de contact dans le cloud pour les entreprises de toutes tailles. Talkdesk CX Cloud et Industry Experience Clouds aident les entreprises à fournir un service client moderne à leur manière. Notre plateforme de centre de contact fiable, flexible et innovante tire parti de l'IA et de l'automatisation pour générer des résultats exceptionnels pour leurs clients et améliorer leur résultat net. Au service d'entreprises clientes dans plus de 100 pays, nous nous associons à nos clients pour offrir une innovation continue et des résultats révolutionnaires. Nous sommes inégalés dans l'industrie grâce à notre engagement inébranlable à atteindre nos objectifs et à notre investissement aux niveaux de sécurité et de fiabilité les plus élevés pour nos produits. Améliorez l'expérience de vos clients, optimisez votre efficacité et augmentez votre chiffre d'affaires avec Talkdesk, une plateforme de centre de contact dans le cloud conçue pour votre secteur d'activité. Pour en savoir plus et assister à une démonstration autoguidée, rendez-vous sur www.talkdesk.com.

Talkdesk est une marque déposée de Talkdesk, Inc. Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commerciales tm ou des marques déposées ® de leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation n'implique aucune affiliation ou approbation de leur part.

9 mai 2024 à 07:20

