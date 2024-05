Pour un meilleur accès - Québec accélère l'augmentation du nombre d'admissions en médecine





QUÉBEC, le 9 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, dévoile aujourd'hui la projection de nouvelles inscriptions en médecine pour les trois prochaines années. Grâce à cette mise à jour, le gouvernement augmente les admissions en médecine afin d'atteindre plus rapidement son engagement de former 660 nouveaux médecins sur quatre ans.

Une augmentation plus rapide que celle prévue

Cette année, la politique doctorale autorise 1165 nouvelles inscriptions dans le contingent régulier du doctorat en médecine pour 2024-2025, par rapport aux 1134 prévues dans la politique triennale diffusée en mai 2023. Les admissions demeureraient à 1165 pour 2025-2026 et 2026-2027. Comme le gouvernement s'y était engagé l'an dernier, des efforts considérables ont été faits dans les dernières années afin d'augmenter les capacités de formation de nos facultés de médecine. C'est une augmentation notable depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement en 2018, alors que les admissions étaient de 830 par année.

Une réévaluation a ainsi permis d'augmenter le nombre d'admissions prévues pour les trois prochaines années pour répondre plus rapidement à la pénurie de médecins. Le nombre de nouvelles inscriptions a été déterminé en tenant compte de divers facteurs, notamment la capacité de formation des facultés de médecine, la réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux et les projets de campus délocalisés.

Répartition des nouvelles inscriptions



Politique triennale 2022-2025 (pour référence)

2018-2019 830

2022-2023 969*



Politique triennale mai 2023 Politique triennale mai 2024 2023-2024 1043 (+74) s/o 2024-2025 1134 (+165) 1165 (+196) 2025-2026 1134 (+165) 1165 (+196) 2026-2027 s/o 1165 (+196) Total sur 4 ans

+662

*L'augmentation est calculée en fonction de la période de référence 2022-2023.

Rappelons que cette politique vise à doter le Québec, à moyen et à long terme, d'un nombre adéquat de médecins pour répondre aux besoins de la population québécoise en matière de services de santé. L'augmentation des admissions en médecine permettra de répondre de façon progressive aux besoins actuellement non comblés, que ce soit en première ligne avec les médecins de famille ou en médecine spécialisée.

Citation :

« Comme on s'y est engagé avec le Plan santé, nous souhaitons renforcer la première ligne. Nous le savons, les besoins sont croissants en matière de santé, notamment avec le vieillissement et l'augmentation de la population. Il nous faut donc prévoir les effectifs nécessaires pour répondre aux besoins et ainsi planifier à plus long terme la relève médicale. Grâce à la mise à jour de la politique triennale, nous pourrons continuer d'accélérer la formation de médecins de famille et de spécialistes comme nous le faisons depuis 2018, et ainsi s'assurer que plus de médecins seront formés à moyen terme pour améliorer l'accès aux services dans les prochaines années. En parallèle de la formation de nouveaux médecins, nous continuons à travailler sur les autres solutions pour améliorer l'accès à la première ligne. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

Cette proposition suit les orientations ministérielles et est en cohérence avec les recommandations de la Table de concertation permanente sur la planification de l'effectif médical au Québec.

Le nombre total de nouvelles inscriptions dans les contingents particuliers est de 38 pour 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027.

2026-2027. Par ailleurs, un maximum de 62 étudiants et étudiantes de l'extérieur du Québec pourront s'inscrire dans les programmes de doctorat de 1 er cycle en médecine du Québec.

cycle en médecine du Québec. Cette proposition est basée sur les résultats du modèle de projection des besoins en effectifs médicaux, qui a été actualisé en 2019 et est mis à jour annuellement.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

9 mai 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :