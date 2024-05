LyondellBasell évalue ses options stratégiques pour les actifs européens





HOUSTON et LONDRES, 9 mai 2024 /PRNewswire/ -- LyondellBasell a annoncé aujourd'hui le lancement officiel d'un examen stratégique des actifs européens de ses unités commerciales Oléfines et Polyoléfines et Intermédiaires et Dérivés. L'évaluation permettra d'évaluer les actifs sous l'angle de la stratégie de l'entreprise afin de développer et de mettre à niveau le coeur de métier, de construire une activité rentable de solutions circulaires et à faibles émissions de carbone et d'améliorer les performances et la culture.

« Lors de la Journée des marchés des capitaux 2023, nous avons annoncé notre intention de concentrer notre portefeuille sur les activités qui présentent un avantage concurrentiel à long terme et de réinvestir dans les secteurs privilégiés qui génèrent des rendements supérieurs à une échelle significative, a déclaré Peter Vanacker, directeur général de LyondellBasell. Ces critères n'ont pas changé. »

Les investissements de l'entreprise dans une usine MoReTec à l'échelle commerciale, la technologie propriétaire de LyondellBasell pour convertir les déchets plastiques en matières premières liquides et le développement d'un pôle de circularité dans la région de Cologne, en Allemagne, se poursuivront comme prévu. LyondellBasell continuera également à investir et à tirer parti de sa position technologique différentielle en tant que catalyseur clé pour développer et améliorer la base d'actifs de base.

« La société accordera la priorité à ses investissements afin d'aligner ses opérations sur notre circularité et nos ambitions de zéro émission nette, a ajouté M. Vanacker. Nous comprenons que les évaluations stratégiques peuvent créer de l'incertitude pour nos employés et nos clients, mais nous nous engageons à exploiter nos actifs de manière sûre et fiable tout au long de ce processus. »

Demandes de renseignements des médias :

Relations avec les médias de LyondellBasell

Téléphone : +1 713 309 4791

E-mail : [email protected]

Ou:

Robert Kleissen, Affaires extérieures, Europe

Téléphone : +31 6 273 573 98

E-mail : [email protected]

À propos de LyondellBasell?

Nous sommes LyondellBasell (NYSE: LYB), un leader de l'industrie chimique mondiale qui crée des solutions pour un mode de vie durable au quotidien. Grâce à une technologie de pointe et à des investissements ciblés, nous favorisons une économie circulaire et à faible émission de carbone. Dans tout ce que nous faisons, nous visons à créer de la valeur pour nos clients, nos investisseurs et la société. En tant que l'un des plus grands producteurs mondiaux de polymères et leader dans les technologies des polyoléfines, nous développons, fabriquons et commercialisons des produits innovants de haute qualité pour des applications allant du transport durable et de la sécurité alimentaire à l'eau propre et aux soins de santé de qualité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.LyondellBasell.com ou suivez @LyondellBasell sur LinkedIn.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Les déclarations contenues dans ce communiqué concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses de la direction de LyondellBasell qui sont considérées comme raisonnables au moment où elles sont formulées et sont soumises à des risques et incertitudes importants. Les résultats réels pourraient différer sensiblement en fonction de facteurs tels que, mais sans s'y limiter, les conditions du marché, notre capacité à mettre en oeuvre avec succès les initiatives identifiées dans le cadre de notre programme d'amélioration de la valeur et à générer des bénéfices anticipés ; notre capacité à atteindre nos objectifs de durabilité, notamment la capacité d'augmenter la production de polymères recyclés et à base d'énergie renouvelable pour atteindre nos objectifs et prévisions, et réduire nos émissions et atteindre la carboneutralité d'ici le délai fixé dans nos objectifs ; la construction et l'exploitation réussies de toute installation proposée décrite ; des pressions concurrentielles sur les produits et les prix ; notre capacité à identifier, évaluer et compléter toute alternative stratégique liée aux actifs européens. Des facteurs supplémentaires susceptibles de faire différer sensiblement les résultats de ceux décrits dans les déclarations prospectives sont disponibles dans la section « Facteurs de risque » de notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, disponible à l'adresse www.LyondellBasell.com sur la page Relations avec les investisseurs et sur le site Web de la Securities and Exchange Commission à l'adresse www.sec.gov . Rien ne garantit que l'une des actions, l'un des événements ou l'un des résultats des déclarations prospectives se produiront, ni, le cas échéant, quel impact ils auront sur nos résultats d'exploitation ou notre situation financière. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites et sont basées sur les estimations et les opinions de la direction de LyondellBasell au moment où elles sont faites. LyondellBasell n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives si les circonstances ou les estimations ou opinions de la direction changent, sauf si la loi l'exige.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/558633/LyondellBasell_Logo.jpg

8 mai 2024 à 23:16

Communiqué envoyé leet diffusé par :