Assises du tourisme 2024 - Caroline Proulx annonce des investissements de 46,5 M$ pour contribuer au développement de l'industrie touristique au Québec





QUÉBEC, le 8 mai 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, a annoncé des investissements totalisant 46,5 millions de dollars pour soutenir le développement de l'industrie touristique lors de la 18e édition des Assises du tourisme, qui se déroulait aujourd'hui au Centre des congrès de Québec.

La ministre responsable du Loisir, du Sport et du Plein Air, Mme Isabelle Charest, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, ont également pris part à cet événement qui a réuni plus de 500 participants. Sous le thème Se distinguer pour faire rayonner le Québec, cet événement annuel permet d'échanger sur des sujets d'actualité en tourisme.

Tout d'abord, la ministre Proulx a profité de l'occasion pour annoncer que 25 millions de dollars additionnels seront disponibles pour 2024-2025 dans le cadre du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique. Un appel de projets aura lieu du 15 mai au 19 juin 2024. Ce soutien financier fait partie des mesures du budget du Québec 2024-2025 visant à soutenir le tourisme. Cette bonification porte l'enveloppe totale de ce programme à 294 millions de dollars. À ce jour, il a permis de soutenir 110 projets, pour des investissements totalisant 627,5 millions de dollars.

Ensuite, elle a annoncé un investissement supplémentaire de 20 millions de dollars sous forme de prêts ou de garanties en 2024-2025 pour le Programme d'appui au développement des attraits touristiques, portant ainsi à 80 millions de dollars l'enveloppe totale en prêts disponible pour des interventions pour la présente année financière. Depuis sa création, ce programme a permis des investissements de plus de 1,1 milliard de dollars dans l'industrie touristique.

Enfin, la ministre Proulx a fait savoir qu'une somme supplémentaire de 1,5 million de dollars était octroyée au programme Développement de l'offre touristique des parcs régionaux, dont la gestion est assurée par l'Association des parcs régionaux du Québec. Ce programme, doté d'une enveloppe globale de 12,5 millions de dollars et qui a permis d'appuyer 35 projets depuis son lancement, vise :

le développement d'une offre récréotouristique quatre saisons, accessible et sécuritaire dans les parcs régionaux du Québec;

la mise en place ou la modernisation d'infrastructures à des fins d'activités touristiques;

l'adoption de pratiques novatrices et durables afin de permettre au Québec de se distinguer en tant que chef de file en matière de tourisme responsable.

Stratégie touristique

Cette édition des Assises a aussi été l'occasion pour la ministre du Tourisme de lancer les travaux visant à doter le Québec d'une nouvelle stratégie touristique. En effet, les prochains mois seront l'occasion de consulter les partenaires de l'industrie afin de déterminer les façons de consolider et de développer le secteur au cours des prochaines années. La vision de la Stratégie reposera sur trois pierres angulaires, dont la croissance économique, une priorité gouvernementale, le tourisme responsable et durable dans une perspective d'adaptation aux changements climatiques et finalement sur la distinction de la destination dans un environnement mondial hautement concurrentiel.

Citation :

« Notre gouvernement considère que le développement économique de nos régions passe par une industrie touristique forte. Nos investissements depuis 2018 le démontrent clairement. Au cours des prochains mois, nous travaillerons ensemble à développer une stratégie de croissance durable qui s'appuiera sur les assises solides d'une vision commune de l'ensemble des acteurs de notre industrie pour bâtir une destination unique et compétitive à l'échelle nationale et internationale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Les Assises du tourisme sont un événement organisé par le ministère du Tourisme, en collaboration avec l'Alliance de l'industrie touristique du Québec.

Quelques données économiques sur le tourisme : Recettes touristiques estimées à 14,5 milliards de dollars en 2022, incluant une entrée d'argent neuf de 2,5 milliards de dollars. Produit intérieur brut touristique de près de 9 milliards de dollars en 2022. Plus de 406 000 emplois dans les secteurs associés au tourisme en 2023.



SOURCE Ministère du Tourisme

8 mai 2024 à 17:15

