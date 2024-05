Cain Lamarre sur le podium du palmarès « 25 Grands du droit » du journal Les Affaires





MONTRÉAL, le 8 mai 2024 /CNW/ - L'équipe de Cain Lamarre est ravie de se classer au 3e rang des 25 plus grands cabinets juridiques du Québec dans le palmarès «?25 Grands du droit?» du journal Les Affaires.

Au cours des dernières années, le cabinet Cain Lamarre a connu une croissance marquante tant au niveau de son regroupement de professionnels qu'avec l'ampleur des projets menés par l'organisation qui nécessitent une plus grande diversité d'expertises. Dans les huit territoires où les bureaux sont implantés, la croissance s'est opérée de manière organique et en fonction de la notoriété des bureaux. La force du nombre et la multiplicité des pratiques comptent parmi les grands avantages de la firme qui brille partout au Québec.

« C'est avec beaucoup de fierté que nous accueillons cette belle reconnaissance qui résulte de la collaboration entre nos équipes de professionnel(le)s et la confiance de nos client(e)s. La croissance de nos 18 groupes de pratique qui exercent dans nos 14 places d'affaires réparties sur 8 territoires au Québec s'inscrit dans le plan d'évolution du cabinet et reflète l'identité de Cain Lamarre. Nous sommes spécialistes des économies et des industries du Québec », affirme Yvan Bujold, avocat, associé et président de Cain Lamarre.

Dans le but d'assurer une plus grande présence à Cain Lamarre dans la grande métropole et de lui permettre de croître dans la mesure de ses capacités, le cabinet a fait le choix de bouger ses bureaux de Montréal dans un endroit stratégique de la ville.

En lien avec l'identité du cabinet, la firme élira bientôt domicile dans un édifice emblématique de la ville : l'ancien Holt Renfrew. Alliant l'architecture de style Art déco à la création d'environnements de travail accueillant et doté de tous les éléments dont rêvent les travailleurs d'aujourd'hui et de demain, le 1300 Sherbrooke accueillera les professionnels et les employés du bureau de Montréal à compter de l'été 2024.

Ce palmarès représente bien l'importance de Cain Lamarre dans le monde des affaires juridiques au Québec.

Cain Lamarre réunit plus de 275 professionnels(le)s du droit, spécialisé(e)s notamment en droit des affaires, immobilier, environnemental et autochtone. Depuis ses débuts, le cabinet s'engage pleinement dans sa mission d'offrir des services juridiques d'excellence et de bien accompagner sa clientèle.

