Le gouvernement du Québec annonce la tenue de funérailles nationales en hommage à M. Jean-Pierre Ferland





QUÉBEC, le 8 mai 2024 /CNW/ - En accord avec les souhaits exprimés par la famille de M. Jean-Pierre Ferland, le premier ministre du Québec, M. François Legault, confirme officiellement la tenue de funérailles nationales en l'honneur de ce grand Québécois.

La population est invitée à venir rendre hommage à Jean-Pierre Ferland lors de l'exposition en chapelle ardente qui se tiendra le vendredi 31 mai de 10 h 30 à 16 h, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

La cérémonie d'hommage nationale sera célébrée le samedi 1er juin à la Basilique Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, à Montréal. À noter qu'un nombre limité de places seront offertes au public pour les funérailles. D'autres détails suivront.

À la demande du premier ministre et en signe de manifestation officielle de deuil collectif, le drapeau du Québec sur la tour principale de l'hôtel du Parlement sera mis en berne, de l'aube au crépuscule, le 1er juin.

Mise en ligne d'un registre de condoléances

Le premier ministre François Legault annonce également la mise en ligne d'un registre de condoléances. Celles et ceux qui désirent offrir un témoignage à la famille de M. Jean-Pierre Ferland peuvent le faire en se rendant à l'adresse suivante : www.Québec.ca/condoléances.

Inscription des médias

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir les funérailles nationales à la mémoire de Jean-Pierre Ferland ainsi que l'exposition en chapelle ardente sont invités à confirmer leur présence auprès de la Direction des communications du ministère des Relations internationales et de la Francophonie au [email protected].

Notez que la captation et la prise de photos à l'intérieur de la Place des Arts et de la Basilique seront assurées par une équipe média. D'autres détails suivront.

Les médias pourront couvrir l'exposition en chapelle ardente seulement entre 10h et 12h le 31 mai. D'autres détails suivront.

RAPPEL :

Exposition en chapelle ardente



Date : 31 mai 2024 Heure : 10 h 30 à 16 h Lieu : Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts

175, rue Sainte-Catherine Ouest

Montréal

Funérailles nationales



Date : 1er juin 2024 Heure : 11 h Lieu : Basilique Cathédrale Marie-Reine-du-Monde

1085, rue de la Cathédrale

Montréal

Citation :

«?Jean-Pierre Ferland a été un des grands bâtisseurs de la chanson québécoise. Je veux offrir mes condoléances à sa conjointe, Julie-Anne Saumur, à ses enfants Julie et Bruno, à toute sa famille et à ses proches. Même si Jean-Pierre Ferland nous a quittés, son oeuvre va rester pour toujours dans nos mémoires. Sa musique transcende les générations et les distances. Monsieur Ferland, au nom de la nation québécoise, adieu et merci pour tout.?»

François Legault, premier ministre du Québec

8 mai 2024 à 16:51

