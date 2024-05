Le Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse (NSTU) rejoint le Congrès du travail du Canada





Bea Bruske : Il s'agit d'un autre moment crucial dans la croissance et la solidarité du mouvement syndical au Canada.



OTTAWA, 08 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Congrès du travail du Canada (CTC) a le plaisir d'annoncer l'affiliation officielle du Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse (NSTU) à l'Association nationale des enseignants, marquant ainsi l'expansion et l'unité du mouvement syndical canadien.

Avec une base de membres diversifiée, le NSTU compte plus de 10 000 membres actifs, comprenant des éducatrices et éducateurs du primaire à la douzième année dans les écoles publiques, ainsi que des personnels enseignants de l'Atlantic Provinces Special Education Authority.

En tant qu'organisation profondément ancrée dans son engagement en faveur de l'excellence éducative et du perfectionnement professionnel, le NSTU défend les droits et le bien-être du personnel enseignant tout en s'efforçant de créer un environnement propice à l'efficacité de l'enseignement et de l'apprentissage.

« L'affiliation du NSTU au mouvement syndical dans son ensemble constitue un autre exemple de la croissance et de la solidarité des syndicats canadiens. Les travailleuses et travailleurs de tout le Canada sont unis dans leur lutte pour les droits et la dignité de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs, y compris le personnel enseignant. Nous sommes fiers de les accueillir à bord », a indiqué Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada.

Au cours des dernières années, nous avons vu les gouvernements provinciaux tenter de saper le personnel enseignant, d'éroder les systèmes d'éducation publique en réduisant leur financement, d'affaiblir les syndicats de personnels enseignants et les conseils publics, et de bafouer les droits des enfants queers et transgenres à la vie privée et à la sécurité dans les écoles.

« Reconnaissant le rôle essentiel que jouent les éducatrices et éducateurs dans le façonnement de notre société et le soutien aux enfants de toute la Nouvelle-Écosse, il est important que nous valorisions leurs contributions, que nous reconnaissions leur professionnalisme et que nous encouragions le recrutement et le maintien en poste de personnels enseignants qualifiés », a ajouté Bea Bruske.

« Le NSTU est reconnaissant du soutien et de la solidarité qu'il a reçus des autres syndicats de la province alors que nous nous efforçons de relever les défis croissants auxquels est confronté notre système scolaire public », a indiqué Ryan Lutes, président du NSTU. « Le renforcement des liens avec d'autres syndicats au moyen du CTC est essentiel à nos efforts de défense d'environnements d'apprentissage sûrs et sains pour les élèves et leurs personnels enseignants ».

Les syndicats canadiens sont à l'origine d'un changement transformateur pour les travailleuses et travailleurs ainsi que les familles grâce à la défense et à l'organisation.

Le NSTU rejoint un mouvement syndical uni qui compte plus de 50 syndicats nationaux et internationaux sous l'égide du CTC, défendant collectivement les intérêts de plus de trois millions de travailleuses et travailleurs.

