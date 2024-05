Vecima entre en partenariat avec AXING AG pour fournir les solutions Entra® DAA aux opérateurs de réseaux câblés en Allemagne





Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) annonce aujourd'hui la signature d'un accord avec AXING AG, un fournisseur de produits et de services de télécommunications en Allemagne, pour servir de revendeur du portefeuille de produits Entra® Distributed Access Architecture (DAA) de Vecima, y compris l'Entra SC-1D Remote MACPHY Device et l'Entra EN2112 Remote PHY Access Node.

Pierre angulaire de la gamme Entra DAA, l'Entra SC-1D Remote MACPHY Device de Vecima est spécialement conçu pour les applications DAA, permettant aux opérateurs de faire la transition de leurs réseaux vers une architecture plus distribuée, efficiente et évolutive. Le SC-1D simplifie la conception du réseau et optimise l'efficience opérationnelle en rapprochant les fonctions des couches MAC et PHY de la périphérie du réseau, réduisant ainsi la latence et augmentant la disponibilité de la bande passante.

L'Entra EN2112 Remote PHY Access Node est un noeud compact à deux ports à haute densité qui est interopérable avec les coeurs de plateformes convergées d'accès câblé (CCAP) tierces et les vCMTS (systèmes de terminaison de modems câblés virtuels), créant ainsi un écosystème DAA ouvert et flexible. Prenant en charge des architectures qui ancrent la fibre plus profondément dans le réseau, l'EN2112 permet aux opérateurs d'optimiser la capacité du réseau hybride à fibre coaxial (HFC) existant et de fournir une bande passante accrue aux abonnés.

« Le Groupe AXING a une longue expérience dans la fourniture de solutions de pointe aux opérateurs de réseaux câblés », déclare Johannes Moser, CEO, AXING. « Avec DEV Systemtechnik, nous avons permis aux câblo-opérateurs de mettre à niveau leurs réseaux avec des systèmes CCAP/Remote MACPHY avancés depuis le début de 2019. Le partenariat avec Vecima améliorera sensiblement notre offre avec des systèmes d'accès HFC à large bande, et nos clients bénéficieront de produits de pointe à l'échelle mondiale et d'un support d'exception. »

« Vecima continue de fournir des solutions DAA puissantes aux opérateurs du monde entier, et nous sommes ravis de travailler avec AXING pour transformer les expériences haut débit dans toute l'Allemagne », déclare Ryan Nicometo, vice-président principal et directeur général, Vecima Video & Broadband Solutions. « Nous nous réjouissons à la perspective de présenter nos solutions innovantes d'accès par câble et par fibre optique qui offrent une vitesse et une capacité révolutionnaires lors de l'ANGA COM 2024 en mai. »

Le portefeuille de produits Distributed Access Architecture (DAA) de Vecima, reconnu par le Groupe Dell'Oro pour la troisième année consécutive comme le leader nord-américain des solutions Remote MACPHY (R-MACPHY) et 10G-EPON Remote Optical Line Terminal (R-OLT), est déployé par des opérateurs du monde entier. Avec une prise en charge complète de toutes les technologies d'accès par câble de nouvelle génération, des services hérités de grande valeur et une interopérabilité éprouvée, les réseaux de demain sont déployables aujourd'hui. Pour en savoir plus sur la plateforme Entra DAA de Vecima, rendez-vous sur vecima.com/network-access/interoperable-daa-solutions.

Venez rencontrer l'équipe Vecima Networks à l'ANGA COM 2024

du 14 au 16 mai à Cologne, Allemagne

Koelnmesse Hall 8, Stand A20

À propos d'AXING AG

AXING est une société basée en Suisse spécialisée dans la fabrication de solutions de haute technologie pour la télévision et la technologie de réception et de diffusion multimédia. Nous travaillons en partenariat avec les fournisseurs de réseaux câblés, les opérateurs urbains, les radiodiffuseurs, l'industrie du logement et le secteur hôtelier pour offrir des solutions innovantes et pérennes, ainsi qu'un service excellent et éprouvé. Notre département R&D est doté de tous les équipements de mesure et de test nécessaires pour assurer l'assurance qualité. Nous adhérons à la philosophie d'entreprise d'AXING de fournir à nos clients un maximum de précision et de qualité, et nous menons nos activités avec la rigueur suisse.

À propos de Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) est aux avant-postes de l'évolution mondiale vers les réseaux multi-gigabits et riches en contenu du futur. Nos talentueux collaborateurs proposent des logiciels et des services à l'épreuve du futur, ainsi que des plateformes intégrées qui alimentent des réseaux de streaming vidéo haut débit, qui surveillent et gèrent le transport réseau et qui transforment les expériences chez les particuliers, dans les entreprises et partout où les gens se connectent. Nous aidons nos clients à faire évoluer leurs réseaux grâce à des solutions basées sur le Cloud qui permettent à leurs abonnés de bénéficier de débits révolutionnaires, d'une qualité vidéo supérieure et de nouveaux services attractifs. La connectivité est source de puissance ? elle permet aux gens, aux entreprises et aux communautés de croître et de prospérer. Pour de plus amples renseignements, visitez www.vecima.com.

8 mai 2024 à 14:55

